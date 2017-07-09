نقل مقر الاتحاد العربي للمبارزة إلى الإمارات

أسامة أحمد (الشارقة)

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للمبارزة، نقل مقر الاتحاد العربي من الأردن إلى الإمارات بعد حصول الإمارات على رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى أن الدولة ستستضيف الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في أكتوبر المقبل.

وقال: «تقلد رئاسة الاتحاد العربي للمبارزة يعزز مكانة المبارزة الإماراتية في الخريطة العربية، من أجل دفع مسيرة الاتحاد العربي خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية حتى تحقق الدورة الجديدة كل أهدافها المنشودة، وفق النهج المرسوم من الاتحاد».

وأشار الشيخ سالم القاسمي إلى أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في الرياضة، وأن حصولها على رئاسة الاتحاد العربي بالإجماع مسؤولية جديدة من أجل دفع مسيرة المبارزة العربية إلى الأمام بتوافر مقومات النجاح لها حتى يحقق كل منتسب لها طموحه المطلوب.

وكشف رئيس الاتحاد العربي عن أن المبارزة العربية بحاجة إلى استراتيجية جديدة من أجل نشر اللعبة وفق النهج المرسوم من الاتحاد الجديد، بالتعاون مع الاتحادات العربية، والتي تعد الشريك الأصيل مع مجلس الإدارة للوصول بهذه الاستراتيجية إلى آفاق النجاح الذي ينشده الجميع.

وقال: «مجلس الإدارة الجديد يسعى من أجل إحداث نقلة نوعية في المبارزة العربية وفق رؤى جديدة، وخصوصاً أن أحداث هذه النقلة يتطلب بكل المقاييس جهداً كبيراً من أجل إنزال الاستراتيجيات الموضوعة على أرض الواقع حتى تحقق دورة مجلس الإدارة كل أهدافها المنشودة».

وشدد الشيخ سالم القاسمي على أهمية المرحلة المقبلة من أجل بلوغ اللعبة لأهدافها الموضوعة من كل اتحاد عربي، خصوصاً أن مجلس الإدارة للاتحاد يسعى سعياً حثيثاً لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.

وكانت الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير قد قررت نقل مقر الاتحاد من العاصمة الأردنية عمان إلى الإمارات، واختيار الدكتورة هدى المطروشي أميناً للصندوق، ولم يقتصر فوز أبناء الإمارات على منصبي الرئيس وأمانة الصندوق، بل نال جميع المرشحين للجان الفرعية ثقة الجمعية العمومية بفوز الدكتور حمد المنصوري بعضوية اللجنة الإعلامية وسيف الجابري بعضوية اللجنة الفنية وموسى البلوشي بعضوية لجنة المدربين.

جدير بالذكر، أن نواب رئيس الاتحاد العربي هم إبراهيم بن سلمان آل خليفه رئيس الاتحاد البحريني وزايدة الغري رئيسة الاتحاد التونسي وجميل الزفتاوي عضو الاتحاد المصري وعبد الله الوعلان رئيس الاتحاد الكويتي، فيما تتكون عضوية المكتب التنفيذي من السعودي سعود الشمري والعراقي زياد حسن واللبناني زياد أبو عراج والفلسطيني داوود المتولي واحتفظ د. خالد عطيات رئيس الاتحاد الأردني بمنصب الأمين العام ورؤوف برناوي متحدثاً باسم الاتحاد، واحتفظ أيضاً الأردني أياد مغايرة برئاسة لجنة الحكام، والتونسي زياد الفرياني برئاسة اللجنة الفنية.