محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

حققت أكاديمية «اي اف ان تي» المركز الأول في منافسات اليوم الختامي لبطولة الجو جيتسو أمس الأول، ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، وتقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وتصدرت أكاديمية «اي اف ان تي» منافسات الرجال والأساتذة بـ 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات وحصدت 154 نقطة، وحلت أكاديمية تيم نوجيرا دبي وصيفاً برصيد 4 ميداليات «ذهبيتان وفضيتان» وحصدت 103 نقاط، وحصل فريق بالمز الرياضية على المركز الثالث برصيد 4 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية واحدة، وحصل على 88 نقطة.

وأقيمت البطولة على مدار يومين في الصالة الرياضية بنادي الضباط، بمشاركة 350 لاعباً من أندية الدولة والأندية والأكاديميات الخليجية والعربية والعالمية، وخصص اليوم الأخير لمنافسات الكبار والأساتذة في أحزمة البنفسجي والبني والأسود لمختلف الأوزان، وعقب انتهاء المنافسات توج محمد سالم الظاهري مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، الفائزين.

واستقطبت بطولة الجو جيتسو التي تعتبر من أهم وأبرز الفعاليات في بطولة زايد الرياضية، حضوراً جماهيرياً كبيراً من العائلات والمدربين والأصدقاء ومحبي وعشاق اللعبة، لتقديم الدعم والمؤازرة للاعبين في مختلف الفئات ومن جميع الجنسيات، فضلاً عن الدعم الفني الذي قدمته لجنة الجو جيتسو برئاسة عبد الله الزعابي وعضوية عبد الله الشيباني وياسر القبيسي ومحمد الهاشمي، والمتطوعون في تسهيل وإدارة المنافسات على مدار يومين.