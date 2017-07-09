خيول الإمارات تخوض تحدي سباقات بومبادور الفرنسي

دبي (الاتحاد)

تخوض خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم التحدي الكبير في سباق الخيول العربية الأصيلة، والذي يقام بمضمار بومبادور الفرنسي، حيث يشهد سباق بري دو بورنازل لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، البالغ إجمالي جوائزه المالية 10 آلاف يورو، وسباق بيير بيشدو لمسافة 1700 متر المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق البالغ جائزته المالية 10 آلاف يورو، نخبة من الخيول القوية من فرنسا.

وتخوض خيول الإمارات التحدي في سباق بري دو بورنازل، الذي يعد المعيار الرئيس لانطلاقة الخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات في أوروبا، خاصة أن أغلبية هذه الخيول تخوض تجربتها الأولى، وتشارك فيه 8 أمهار ومهرات أبرزها المهرة «زون» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، و«فرحة الوثبة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويشرف على «زون» المنحدرة من نسل كوازار والفرس «سجايا» ابنة دارك، المدرب جي بي ديرو، وبقيادة كليمنت كاديل، فيما يشرف على «فرحة الوثبة» المنحدرة من نسل «طهار دو كاندلون» والفرس «شجرة الدر الريف»، المدرب أي كليمنت وبقيادة ادلين ميرو.

ويشهد سباق بيير بيشدو لمسافة 1700 متر المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق البالغ جائزته المالية 10 آلاف يورو، مشاركة و«واراند» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بإشراف جي بي ديرو وبقيادة دامين مورين.

وكان «واراند» المنحدر من نسل «منجز» والفرس «فنتيج ليدي»، قد ولد في إسطبلات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وخاض سباقين حل فيهما في المركز الخامس والرابع على التوالي.

ويمثل خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المهر «حازم» بإشراف أي كليمنت وبقيادة ادلين ميرو، وخاض ابن الفحل «بيبي دو كارير» 7 مشاركات حل فيها في المركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرتين، وجمع مكاسب مالية بلغت 9 آلاف يورو.

ومن أبرز الخيول المشاركة في السباق هناك شيراز توتيز، اكدورا، افون بريدج، بيساك ومجاهد، ويتوقع أن تنافس خيول الإمارات بقوة في السباق خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققتها في بداية هذا الموسم.