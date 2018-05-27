تعديلات على لائحة سقف رواتب اللاعبين

معتز الشامي (دبي)

يجري اتحاد الكرة بعض التعديلات على لائحة سقف رواتب اللاعبين، التي تم إعدادها ورفعها للجمعية العمومية التي تعقد 25 يونيو المقبل، لاعتمادها، ومن ثم إقرارها.

وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، قد اعتمدت آلية لقيد جميع اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما صدرت اللائحة الجديدة بعد عدة اجتماعات للجنة الرقابة المالية برئاسة أحمد بن درويش النعيمي، ووضعت عدة لوائح إجرائية تسهل من عمل اللجنة لمراجعة انفاقات الأندية والاطلاع على كشوفاتها البنكية، وكيفية الانفاق على رواتب اللاعبين الشهرية والسنوية. وستكون مهمة اللائحة الجديدة التأكد من موافقة الرواتب، للعقود المبرمة والمسجلة في كشوفات الاتحاد وفق قانون سقف الرواتب.