خصومات تذاكر الفورمولا-1 تنتهي الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

حث منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2018 في أبوظبي عشاق السباقات من مختلف أنحاء العام على المسارعة بحجز تذاكر الحدث قبل الخميس المقبل، موعد انقضاء فترة خصومات الحجز المبكر التي تبلغ نسبتها 30%.

ويقدم السباق الذي يحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقه هذا العام، لعشاق رياضات السرعة ومحبي الفعاليات الترفيهية والعائلات أربعة أيام حافلة بالإثارة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها المناطق المحيطة بمسار السباق. وتشهد تذاكر السباق إقبالًا هائلاً منذ طرحها للبيع في شهر مارس، إذ نفدت العديد من باقات التذاكر، من ضمنها تذاكر النادي الغربي وتلة أبوظبي لفئة يومين، فيما تبقى عدد محدود من تذاكر تلة أبوظبي والمدرج الغربي لفئة ثلاثة أيام. ويمكن للراغبين بإضافة مزيدٍ من القيمة والمتعة حجز باقة الترفيهية الفائقة لفئة ثلاثة أيام، وتتيح هذه الباقة دخولًا غير محدود لجميع الحدائق الترفيهية على جزيرة ياس والتي تتضمن عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وتبدأ أسعار باقات الترقية من 1340 درهمًا (تلة أبوظبي).