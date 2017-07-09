منطاد الإمارات يطلق كتاب «لن ينساك العالم يا زايد»

الشارقة (وام)

كشف مسؤولو منطاد الإمارات عن الانتهاء من إعداد كتاب «العالم لن ينساك يا زايد» الذي يحوي دراسة تحليلية متخصصة في الطيران بالمنطاد مؤلفة من 15 فصلا أعدها الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس المنطاد.

يسلط الكتاب - التي تم إخراجه بالتعاون بين عبدالرحمن نقي مدير منطاد الإمارات وعدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين الدوليين - الضوء على التجربة الرائدة والفريدة من نوعها للجولة العالمية لمنطاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والتي حظيت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري إن الكتاب سيطلق رسميا خلال حفل دولي كبير يقام في أبوظبي بحضور عدد من قادة وطياري المناطيد والفرق الدولية.

وأضاف: الكتاب يوثق بصورة عالية الدقة والحرفية المشاركات المحلية والجولات العالمية لمنطاد الشيخ زايد التي نجحت بزمن قياسي في استقطاب واهتمام محلي ودولي، محققة نجاحا كبيرا على أيدي شباب الإمارات من خلال إخلاصهم وانتمائهم الكبير لقيادتهم التي كانت الداعم الكبير وراء وصول إنجازات أبناء الإمارات إلى العالم.

تم إعداد كتاب «لن ينساك العالم يا زايد» بالتعاون مع جمعية «كلنا الإمارات» ومن شأنه أن يشكل نقطة تحول في المرجعية الأكاديمية للتجربة الإماراتية في مجال الطيران بالمنطاد والذي حرص منطاد الإمارات على وضع المنظور الأكاديمي ليشمل رؤى ثاقبة وآراء عدد من الشخصيات المحلية والدولية التي أسهمت في إنجاح الجولة العالمية لمنطاد «لن ينساك العالم يا زايد» والذي أطلقه شباب الإمارات؛ تخليدا لذكرى القائد المؤسس ونشر رسالة القيادة الرشيدة في مد جسور التواصل مع شعوب العالم.