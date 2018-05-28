انهيار الليرة يضع تركيا على حافة أزمة مالية

ترجمة: حسونة الطيب
تتراجع الليرة التركية بشكل مستمر منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2014، إلا أن أكثر المتفائلين بالأسواق الناشئة فوجئ بتراجعها الكبير الأسبوع الماضي، حتى إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ.
ويجيء سفر نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إلى لندن خلال أيام ضمن جهود تركيا لطمأنة المستثمرين أنها لا تزال وجهة جاذبة للاستثمارات، رغم أن البعض يرى أن الخطوة جاءت متأخرة.
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ويجب على البنك المركزي، الاهتمام بتحركات غير متوقعة، وتتميز جاذبية تركيا للاستثمارات اليابانية، برسوخ جذورها، حيث يؤكد بنك نوميورا الياباني، استمرار صناديق الاستثمار اليابانية، في شراء الليرة التركية لاثني عشرة شهراً على التوالي حتى فبراير الماضي.
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وفي غضون ذلك، بدأ مستثمرو التجزئة، في فقدان الثقة. ومن الممكن للأتراك، تحويل إيداعاتهم بين الليرة والدولار، السمة التي غلبت مؤخراً. وتشير البيانات الواردة من البنك المركزي، إلى ارتفاع نسبة الإيداعات بالعملات الأجنبية، بنحو 42%، بالمقارنة مع أقل من 30% عند بداية العقد الحالي.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز