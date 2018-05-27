ضغوط بيع «القيادية» تهبط بالمؤشرات المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم القيادية المدرجة بالأسواق المالية المحلية، خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، لضغوط بيعية تزامنت مع هدوء في التعاملات مع استمرار شح السيولة، وغياب المحفزات على الرغم من وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 301.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 292.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3104 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 64 شركة مدرجة، ارتفعت منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 35 سهماً، وظلت أسعار 16 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 1.4%، ليغلق عند مستوى 4536 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، بعدما تم التعامل على أكثر من 113.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 144.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 460 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 5 أسهم، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وشهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، ضغوط بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.76% عند مستوى 2932 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 179.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 156.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2644 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفعت منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 22 سهماً، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.