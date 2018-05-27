«أبوظبي العالمي» يطلق «تحدي ابتكار التكنولوجيا المالية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سوق أبوظبي العالمي وشركة «كي بي إم جي» الخليج الأدنى، الدورة السنوية الثانية من «تحدي ابتكار فينتك أبوظبي» للتكنولوجيا المالية، المبادرة الهادفة لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع الخدمات المالية.

ويأتي الإعلان عن الدورة الجديدة من التحدي بعد النجاح الذي حققه النسخة الأولى في العام الماضي، والاهتمام الكبير من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، والشراكات المتعددة التي حققها بين المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. ومن المقرر أن يركز التحدي هذا العام على استعراض دراسة حالات حقيقية لممارسات تطبيق حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة في المؤسسات الإماراتية الكبرى، بما يشمل الجهات الحكومية والتنظيمية، حيث سيتم تقديم العروض النهائية للمشاركين في التحدي يوم 17 سبتمبر القادم في فندق فيرمونت باب البحر ضمن فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية.

وبشكل متزامن، تعتزم «كي بي إم جي» الخليج الأدنى توسيع عمل مبادرتها «ديجيتال فيلج» للعمل من مركز الابتكار في سوق أبوظبي العالمي، حيث تأسست المبادرة بشكل أساسي في سنغافورة، وهي تهدف لتعزيز التعاون، وبناء الشراكات ودعم مشاريع الابتكار بين المؤسسات والشركات الناشئة.

وتساعد منصة «كي بي إم جي ديجيتال فيلج» الشركات الناشئة على تعزيز النمو والتطور لمراحل جديدة، وتزويد عملاء الشركات بمجموعة من أحدث تقنيات الابتكار.