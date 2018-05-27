الأوراق المالية تناقش سبل تحفيز الاستثمار غير المباشر

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية، بالتعاون مع شركة التميمي للمحاماة، عرضت لدور الهيئة في تطوير الاستثمار وأسواق رأس المال والمستجدات في الأسواق ومبادرات الهيئة المختلفة.

شارك في الفعالية عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الأوراق المالية بالدولة، من بينهم نحو 40 وفداً يمثلون البنوك الاستثمارية الرئيسية وشركات إدارة الاستثمار، وممثلين عن الهيئة والأسواق المالية، وقدم الحلقة النقاشية حسام حوراني -الشريك الإداري بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وألقى د.عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، كلمة المتحدث الرئيس للحلقة النقاشية.

وأوضح د.الزعابي أن الهيئة تعمل على تطوير الأسواق، وترحب دائماً بالتفاعل مع المستثمرين والصناعة، والحصول على مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية لتتم دراستها وتطبيقها، وأضاف أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع الأسواق من أجل استكمال متطلبات ترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية إلى أسواق متقدمة، مبيناً أن الهيئة بادرت بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO أسوة بأفضل الممارسات العالمية، والذي تم بموجبه تفويض بعض الاختصاصات للأسواق وتخويلها صلاحيات ترخيص بعض الأدوات والأنشطة المالية، واستعرض مبادرات الهيئة الرامية لتحويل الأسواق المالية من النمط الرأسي إلى نمط أفقي؛ وذلك من خلال فصل نشاط التقاص المركزي والحفظ المركزي عن الأسواق.

ونوه إلى أن نظام التقاص المركزي الصادر عن الهيئة قد حصل على الاعتراف من الاتحاد الأوروبي.