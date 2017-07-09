الجزيرة يلتقي إيجلز ونيميجين في المعسكر الهولندي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعلن ناديان هولنديان عن إجراء لقاءات ودية مع الجزيرة خلال المعسكر الخارجي لفخر أبوظبي، استعداداً للموسم المقبل، وأكد الموقع الرسمي لنادي جواهيد إيجلز أن الفريق الأول في النادي سوف يلتقي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ودياً أول سبتمبر المقبل، فيما أعلن الموقع الرسمي لنادي إن أي سي نيمجين أنه سيلتقي الجزيرة في الخامس من سبتمبر، وسوف يسعى «فخر أبوظبي» لتجريب أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على مستواهم الفني والبدني في معسكر الإعداد.

ويحتل فريق ان سي نيميجين المركز الـ 16 في الدوري الهولندي الموسم الماضي برصيد 34 نقطة، فيما هبط فريق إيجلز إلى دوري الدرجة الثانية، بعد تذيله جدول الترتيب في الموسم الماضي، حيث يقضي نظام الدوري الهولندي الذي يضم 18 فريقاً بهبوط فريق واحد، وصعود آخر بدلاً عنه.

ومن المنتظر أن يصل الجهاز الفني للجزيرة يوم الجمعة المقبل إلى أبوظبي لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد، فيما ستبدأ إجراءات الفحص الطبي الروتينية يوم 15 يوليو لتنتهي في مساء اليوم التالي، ويتجمع الفريق مساء 17 الجاري، ليبدأ تدريباته التي ستركز في المرحلة الأولى على الجانب البدني، والتي سيتولى الجانب الأكبر منها يان فيرسلاين مع مدرب اللياقة البدنية، ثم تنتقل تدريجيا للتركيز على الجانب الفني اعتباراً من الأسبوع الثاني بجرعات مخففة، على أن يغادر الفريق إلى المعسكر الهولندي 17 أغسطس المقبل.

ويغيب اللاعبون الدوليون عن جانب من استعدادات الفريق للموسم المقبل، بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية الرسمية، فيما سيتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة مواعيد انضمام اللاعبين الأجانب والمواطنين الجدد الذين تم التعاقد معهم للفريق، وهم الدولي أحمد خليل لاعب الأهلي السابق، والفرنسي لاسانا ديارا، والأوزبكي رشيدوف. وسوف يخوض «فخر أبوظبي» أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد يوم 15 سبتمبر المقبل مع الوحدة في لقاء السوبر الإماراتي الذي يجمع بين الطرفين على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، ليكون الجزيرة هو الفريق الوحيد بالدولة الذي يخوض السوبر المحلي للمرة الثانية على التوالي خارج الحدود، بعد أن شارك في السوبر الماضي كونه بطل الكأس أمام الأهلي بطل الدوري بالقاهرة.

من ناحية أخرى تم تجديد التعاقد مع وائل السيسي مساعداً للمدير الفني الهولندي بيت هامبورج في أكاديمية الجزيرة لكرة القدم، وسوف يبدأ الفريق برامج الإعداد للموسم المقبل اعتباراً من الأسبوع المقبل، في ظل الهيكل الجديد للمدربين بعد التعاقد مع 4 جدد لفرق الأكاديمية في المراحل السنية المختلفة.