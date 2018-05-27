«الطيران المدني» توقع اتفاقية خدمات جوية مع كيريباتي

دبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية كاريباتي بالأحرف الأولى على أن يتم توقيعها بالشكل النهائي نهاية العام الجاري.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب الكاريباتي معالي الوزير ويلي توكاتاكي، وزير وزارة الإعلام والاتصالات، المواصلات والتنمية السياحية.

وعلى هامش هذه المباحثات استقبل سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني معالي الوزير ويلي توكاتاكي وناقش معه المواضيع الخاصة بالنقل الجوي.

وقال السويدي إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سياسة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة لتوثيق العلاقات الجوية الثنائية مع مختلف دول العالم، بما يساهم في إيجاد المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية وتعزيز وتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. وأكد خلال توقيع الاتفاقية الأهمية الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات، والتي أسهمت في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة بوصفها وجهة استراتيجية ومحوراً تجارياً على مستوى المنطقة والعالم، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الأجنبية إلى الدولة وزيادة التواصل مع مختلف شعوب العالم.

وأضاف بأن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى باستمرار إلى ترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول على الصعيد العالمي من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة الموقعة.