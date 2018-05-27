12 فندقاً جديداً تنضم لمحفظة «جميرا» بحلول 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تخطط مجموعة جميرا للتوسع في الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجيتها لتوسيع حضورها العالمي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في السوق البريطاني، بحسب لوك ديلافوس نائب الرئيس الإقليمي لجميرا أوروبا ومدير عام فندق «جميرا كارلتون تاور» لندن.

وأعلنت مجموعة جميرا، التي نجحت في مضاعفة محفظتها الفندقية منذ عام 2011 أنها ستواصل العمل بهذا الزخم من خلال التخطيط لإضافة 12 فندقاً جديداً لمحفظتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد ديلافوس، إن رؤية مجموعة جميرا تقوم على التوسع وتطوير عملاتها التجارية خارج دبي و زيادة حضورها على الصعيد العالمي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن سوف تفتتح فندقاً لها في لندن في وقت ما من العام المقبل 2019.

وأوضح ديلافوس أن «جميرا» تعتبر علامة معروفة بين أوساط مشغلي الفنادق والمستثمرين العالمين خارج دبي، موضحاً أن لدى المجموعة 5 فنادق في أوروبا، منها 3 فنادق في لندن وهي كارلتون تاورز وجميرا لاوندز لندن و جروفر هاوس سويتس، حيث توفر المجموعة خدمات فندقية من فئة 5 نجوم إلى جانب الشقق المخدومة في هذه المدينة، كما نشغل فندقاً في فرانكفورت وفندقاً أخر في مايوركا.