الإمارات تستحوذ على %55 من طائرات «بوينج» المسلّمة منذ يناير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

استحوذت الناقلات الإماراتية على 55% من إجمالي طائرات «بوينج» التي تم تسليمها في الشرق الأوسط في الفترة بين يناير 2017 حتى أبريل من العام الجاري، بواقع 30 طائرة من أصل 55 طائرة، بسب بيانات شركة «بوينج».

وأشارت البيانات إلى أن طيران الإمارات استلمت 12 طائرة من طراز «بوينج 777-300»، في حين استلمت الاتحاد للطيران 10 طائرات من طراز «9 -787»، وفلاي دبي 8 طائرات من طراز 737-800، و737 MAX، أما بالنسبة للناقلات في الشرق الأوسط، فتسلمت الملكية الأردنية طائرة واحدة، والطيران السعودي 4 طائرات، والطيران الكويتي 8 طائرات، وطيران الخليج طائرة واحدة، والطيران العراقي طائرتين.

وفيما يتعلق بإجمالي الطلبيات التي لم يتم تسليمها بعد في الشرق الأوسط، فطيران الإمارات لم تتسلم 162 طائرة من إجمالي الطلبيات 289 طائرة والتي تسلمت منها 127 طائرة، والاتحاد للطيران لم تتسلم 78 طائرة من إجمالي الطلبيات 120 طائرة والتي تسلمت منها 42 طائرة، في حين لم تتسلم فلاي دبي 172 طائرة من إجمالي الطلبيات 237 طائرة والتي تسلمت منها 65 طائرة، ليبلغ إجمالي الطائرات التي لم تتسلمها الناقلات الوطنية الثلاثة 412 طائرة. وإجمالي الطائرات التي تسلمتها الناقلات الثلاثة من إجمالي الطلبيات 234 طائرة.

أما الطيران العُماني فلم يتسلم 24 طائرة، وطيران الخليج لم تتسلم 15 طائرة، والملكية الأردنية لم تتسلم 4 طائرات، والطيران العراقي 26 طائرة.

وبلغ عدد الطائرات التي تم طلبها في منطقة الشرق الأوسط في الفترة بين يناير 2017 وحتى أبريل العام الجاري، 226 طائرة، منها 176 طائرة لفلاي دبي.

وبحسب بيانات بوينج، بلغ إجمالي الطائرات التي تم تسليمها في الشرق الأوسط لعام 2017، 52 طائرة، في حين بلغ إجمالي الطلبيات 200 طائرة.

وعلى الصعيد الدولي، بلغ إجمالي طائرات «بوينج» التي تم تسليمها العام الماضي 763 طائرة، في حين بلغ إجمالي الطلبيات العام الماضي 912 طائرة.