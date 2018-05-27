حوار: عبدالله الحريثي

أكد خلفان صالح محمد الحريثي، مدير إدارة الفروع دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، أن الدائرة تقدم عبر فروعها خدمات محلية بمعايير عالمية ومستوى جودة يناظر المستويات العالمية.

وقال في حوار مع «الاتحاد»، إن الدائرة عقدت عدة لقاءات مع المستثمرين بمختلف فروع الدائرة لإيجاد حلقة وصل بين الدائرة والمستثمر، في إطار الحرص على تقدم أفضل الخدمات والإجراءات والحصول على رضا المتعاملين وزيادة استثمار الإمارة، حيث تلعب دوراً كبيراً في التعرف على واقع العمل والمعوقات الخارجية، كما أنها منصة للأفكار الجديدة والتجارب الناجحة والاستفادة منها والخروج بآلية تساهم لتحقيق أفضل النتائج.

وبين الحريثي، أن نسبة التوطين في فروع المنطقة الشرقية تصل إلى 100% بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن التصاريح التجارية بالمنطقة تشهد تزايداً خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2017، لافتاً إلى أن هناك وعياً لاستخدام الخدمات الإلكترونية والمتميزة التي تقدمها الدائرة، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المميزة إلى 40% من بداية عام.