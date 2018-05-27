أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين لصالح أصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسّسة.
وتتعلق المذكرة الأولى بشأن منح أصحاب الإعاقة الجسدية والإعاقة الحسية المسجلين لدى المؤسّسة والحاصلين على البطاقة التعريفية الصادرة عنها سارية المفعول العضوية الكاملة وإعفائهم من الرسوم.
والمذكرة الثانية بشأن منح أصحاب الهمم المسجلين لدى مؤسسة زايد العليا بطاقة »ظبي» التي تصدرها الغرفة للحصول على خدماتها المتميزة من خصومات وحسومات على عدد كبير من المشتريات والعروض التجارية، وإعفائهم من الرسوم السنوية للعضوية ولمدة سنة واحدة والتجديد يكون خصم 50% من رسوم البطاقة.
وقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا، عبدالله عبدالعالي الحميدان ألأمين العام للمؤسسة، وعن غرفة أبوظبي محمد هلال المهيري المدير العام، وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين بالجانبين.
وبناءً على المذكرة الأولى يتم إعفاء فئة أصحاب الهمم أصحاب الإعاقة الجسدية والإعاقة الحسية المسجلين لدى مؤسسة زايد والحاصلين على البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة زايد العليا سارية المفعول من رسوم العضوية ومن كافة الرسوم عند إصدار أو تجديد أو تعديل أو إضافة نشاط للعضوية، وجميع رسوم المعاملات، و يطبق الإعفاء على أصحاب الهمم سواء كانوا موظفين أو أشخاصاً عاديين ولأي عدد من العضويات في حال كان تملكهم للشركات بنسبة 100%.