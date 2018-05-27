أبوظبي (الاتحاد)

‬وقعت ‬مؤسسة ‬زايد ‬العليا ‬للرعاية ‬الإنسانية ‬وذوي ‬الاحتياجات ‬الخاصة، ‬وغرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬أبوظبي ‬مذكرتي ‬تفاهم ‬للتعاون ‬المشترك ‬بين ‬الجانبين ‬لصالح ‬أصحاب ‬الهمم ‬المشمولين ‬برعاية ‬المؤسّسة.

وتتعلق ‬المذكرة ‬الأولى ‬بشأن ‬منح ‬أصحاب ‬الإعاقة ‬الجسدية ‬والإعاقة ‬الحسية ‬المسجلين ‬لدى ‬المؤسّسة ‬والحاصلين ‬على ‬البطاقة ‬التعريفية ‬الصادرة ‬عنها ‬سارية ‬المفعول ‬العضوية ‬الكاملة ‬وإعفائهم ‬من ‬الرسوم.

والمذكرة الثانية بشأن منح أصحاب الهمم المسجلين لدى مؤسسة زايد العليا بطاقة ‏‭»‬ظبي» ‬التي ‬تصدرها ‬الغرفة ‬للحصول ‬على ‬خدماتها ‬المتميزة ‬من ‬خصومات ‬وحسومات ‬على ‬عدد ‬كبير ‬من ‬المشتريات ‬والعروض ‬التجارية، ‬وإعفائهم ‬من ‬الرسوم ‬السنوية ‬للعضوية ‬ولمدة ‬سنة ‬واحدة ‬والتجديد ‬يكون ‬خصم ‬50% ‬من ‬رسوم ‬البطاقة.

وقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا، عبدالله عبدالعالي الحميدان ألأمين العام للمؤسسة، وعن غرفة أبوظبي محمد هلال المهيري المدير العام، وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين بالجانبين.‏‭

‬وبناءً ‬على ‬المذكرة ‬الأولى ‬يتم ‬إعفاء ‬فئة ‬أصحاب ‬الهمم ‬أصحاب ‬الإعاقة ‬الجسدية ‬والإعاقة ‬الحسية ‬المسجلين ‬لدى ‬مؤسسة ‬زايد ‬والحاصلين ‬على ‬البطاقة ‬التعريفية ‬الصادرة ‬عن ‬مؤسسة ‬زايد ‬العليا ‬سارية ‬المفعول ‬من ‬رسوم ‬العضوية ‬ومن ‬كافة ‬الرسوم ‬عند ‬إصدار ‬أو ‬تجديد ‬أو ‬تعديل ‬أو ‬إضافة ‬نشاط ‬للعضوية، ‬وجميع ‬رسوم ‬المعاملات، ‬و ‬يطبق ‬الإعفاء ‬على ‬أصحاب ‬الهمم ‬سواء ‬كانوا ‬موظفين ‬أو ‬أشخاصاً ‬عاديين ‬ولأي ‬عدد ‬من ‬العضويات ‬في ‬حال ‬كان ‬تملكهم ‬للشركات ‬بنسبة ‬100%.