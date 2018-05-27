التجارة الإلكترونية تستحوذ على %10 من مبيعات المتاجر

بسام عبد السميع (أبوظبي)

استحوذت مبيعات التجارة الإلكترونية لمراكز البيع الكبرى في الإمارات على 10%، من إجمالي عمليات البيع لتلك المنافذ، بحسب البيانات التي تلقتها وزارة الاقتصاد من المراكز.

وطالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، منافذ البيع بزيادة حصة مبيعاتهم الإلكترونية عبر توفير منصات بيع إلكترونية مدعومة بخدمات الاسترداد والاستبدال للسلع، مشيراً خلال جولة تفتيشية أمس، بفرع اللولو هايبر ماركت بالوحدة مول أبوظبي، إلى أن الأسواق تشهد استقراراً كبيراً وأن نسبة التخفيضات على مدار شهر رمضان للسلع الغذائية تصل لـ70% وذلك للمرة الأولى.

وأشاد النعيمي، بتعاون منافذ البيع والتجار والموردين والعاملين في قطاع التجزئة والجهات المحلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم في تعزيز جهود الوزارة بالحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تتمتع بالخيارات المتنوعة والأسعار المناسبة لمختلف مستويات الدخول مع الالتزام بالجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك لكافة المنتجات والخدمات.

وطالب المستهلكين، بضرورة مراجعة أسعار السلعة عبر أجهزة كشف السعر قبل التوجه إلى «الكاشير»، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى بارتفاع أسعار السلع في الفواتير عن السعر المعلن على أرفف عرض السلعة.

وجدد مطالبته، بضرورة التواصل وتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، لافتة إلى أن المبادرة منذ إطلاقها قبل 3 سنوات أسهمت في زيادة المتصلين والشكاوى بنحو 70%، مشيرة إلى تمديد أوقات تلقي شكاوى المستهلكين في مركز اتصال حماية المستهلك إلى منتصف الليل من كل يوم على أن يبدأ العمل في الثامنة من صباح اليوم التالي، وذلك على رقم 600522225.

وأشار إلى أن الجولة التفتيشية تأتي في إطار خطة الوزارة للجولات الميدانية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة عمليات تطبيق المبادرات التي تم إعلانها من جانب منافذ البيع، وتعزيز التواصل مع المستهلكين بشكل مباشر، ورصد آرائهم وانطباعاتهم عن المبادرات الجاري العمل على تفعيلها.

بدوره، قال أبوبكر ترو المدير الإقليمي لمبيعات التجزئة في «اللولو هايبر ماركت أبوظبي»، إن عمليات دعم السلع المخفضة في فروع اللولو هايبر ماركت بالدولة خلال شهر رمضان 50 مليون درهم، منها عروض وتخفيضات ونوعين من السلال الرمضانية تحتوي الأولى على 15 سلعة بسعر 85 درهما والثانية على 20 سلعة ذات جودة عالية بسعر 120 درهما، كما تشمل عمليات الدعم طرح أكثر من 6 آلاف صنف بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 30 إلى 70%.وأضاف يبلغ المتوسط العام لزوار فرع اللولو بالوحدة مول 11 ألف مستهلك يومياً.