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ثنائية لـ «جودلفين» في «ميدان»

«شامبيونشيب» يتوج بلقب «قلعة الفهيدي»
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

محمد حسن (دبي)

توج الجواد «شامبيونشيب» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق «قلعة الفهيدي» للفئة الثانية ضمن فعاليات الحفل الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أول أمس بمضمار ميدان وتألف من سبعة أشواط، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 900 ألف دولار.

وشهد الحفل ثنائية لجودلفين عبر كل من المهرة «ريلي سبيشال» في الشوط الثاني، والجواد «أرتيجيانو» في الختام، كما شهد الحفل فوزاً تاريخياً للجواد «ماين ستاي» كأول حصان كوري يفوز في الكرنفال منذ تأسيسه.

وجاء فوز «شامبيونشيب» وهو بطل كأس اليوم الوطني بمضمار أبوظبي، قوياً وناجزاً، وقطع الجواد الذي يشرف عليه أحمد بن حرمش وقاده كولم أودونهيو المسافة بزمن قدره 1:22:82 دقيقة متفوقاً بفارق 3.5 طول عن المرشح الأول «فلاش فاير» لجولفين، فيما حل في المركز الثالث «نوح فروم جوا» بإشراف مايك يدكوك.

واستهل الجواد «نذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الحفل بالفوز في الشوط الأول لمسافة 1600 متر تكافؤ على لقب جائزة «دستركت ون»، وتمكن الجواد الذي يشرف عليه دوج واتسون وقاده جيم كرولي من تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم قاطعاً المسافة بزمن قدره 1:37:51 دقيقة متفوقاً بفارق 4 أطوال عن «محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحل ثالثاً «بانوك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

وأكدت مهرة جودلفين «ريلي سبيشال» البالغة من العمر 3 سنوات جدارتها محققة فوزها الثالث على التوالي عبر تحضيري سباق ألف جينيز الإماراتي لمسافة 1400 متر «شروط»، واستطاعت ابنة الفحل «شمردل» بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة كريستوف سوميون، الاندفاع بسرعة رهيبة في آخر 200 متر رغم المطاردة، قاطعة المسافة بزمن قدره 1:25:89 دقيقة ومتفوقة بفارق 3.25 طول عن «كومبليمنتي» لمزرعة كيدار- فرانكي اوكونور، وجاءت في المركز الثالث «راجر» لنيك برادلي. ... المزيد
     
 

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