«الاقتصــاد» تبحث تعزيز القــطاع السياحي

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع عدد من رؤساء ومديري عموم هيئات ودوائر السياحة المحلية في إمارات الدولة، تعزيز التعاون والتنسيق لتنمية واستدامة القطاع السياحي بالدولة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومحمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصالح محمد الجزيري المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، وسعيد عبدالله السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وعبد الله صالح الحمادي المدير العام للبرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، وميرة محمد المحرزي مدير إدارة التنمية السياحية بأم القيوين.

وناقش الاجتماع عدداً البنود والقضايا التي تهدف إلى زيادة تنافسية الدولة وجاذبيتها في السياحة، وتم خلاله استعراض رؤية الوزارة في هذا الصدد، واستطلاع الأوضاع الحالية والتوجهات المستقبلية ومواطن القوة ونقاط التحدي في قطاع السياحة لدى كل إمارة.

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن القيادة الرشيدة تضع السياحة ضمن القطاعات ذات الأولوية لتحفيز التنمية المستدامة في الدولة؛ نظراً إلى دورها المهم في زيادة الإيرادات وتعزيز سياسات التنويع والاستدامة والتنافسية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يبرز أهمية العمل المشترك لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل بجعل الإمارات ضمن أفضل المقاصد السياحية المستدامة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد معاليه أهمية خلق قنوات تواصل وآليات عمل فعالة بين الجهات المعنية لتعزيز أداء القطاع السياحي ومعالجة تحدياته وتحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية زيادة مستوى التعاون وتكامل الأدوار بين المظلة الاتحادية لقطاع السياحة، ممثلة بالبرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع على المستوى المحلي في كل إمارة، لصياغة رؤية مشتركة واستراتيجية وطنية موحدة للقطاع السياحي تدعم توجهات كل إمارة.