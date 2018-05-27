7.6 مليون مسافر استخدموا مطار دبي في أبريل

دبي (الاتحاد)

استقبل مطار دبي الدولي 7.6 مليون مسافر في شهر أبريل 2018 حسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس. وذكر التقرير أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار وصل إلى 7.61 مليون مسافر بانخفاض لا يذكر نسبته 0.1% مقارنة مع 7.62 مليون مسافر في أبريل 2017.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 30.35 مليون مسافر بنمو نسبته 0.8%.وفيما يتعلق بالأسواق الأسرع نموا لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي في أبريل الماضي، جاءت أوروبا الشرقية في المرتبة الأولى، بنمو نسبته 28% تلتها دول الكومنولث الروسي بزيادة نسبتها 17.7% ومن ثم أفريقيا 9.9%.

ومن حيث إجمالي عدد المسافرين، حافظت الهند على مكانتها في مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبي بإجمالي قدره 1.02 مليون مسافر في أبريل، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإجمالي 556 ألفا و640 مسافرا، ثم المملكة المتحدة بإجمالي 530 ألفا و404 مسافرين.

بلغ إجمالي حركات الطائرات 34 ألفا و244 حركة في أبريل الماضي بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2017. وبلغ إجمالي عدد حركة الطائرات عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 136 ألفا و356 حركة بانخفاض نسبته 3% مقارنة مع 149 ألفا و613 حركة في الفترة المناظرة من العام 2017.

وبلغ حجم الشحن الذي تمت مناولته في أبريل الفائت (216.333 طنا) من البضائع بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة مع (217.881 طنا) في أبريل 2017. وبلغ إجمالي حجم البضائع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام (832.187 طنا).