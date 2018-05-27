«الأسعار تبدأ من».. وسيلة شركات العقار لسحب العملاء

سيد الحجار (أبوظبي)

«الأسعار بالمشروع تبدأ من..» عبارة تلجأ معظم شركات التطوير العقاري لاستخدامها عند الترويج لمشروع جديد، من خلال عرض السعر الأدنى للوحدات السكنية بالمشروع.. بيد أن هذه السعر الذي يتم الإعلان عنه، غالبا ما يندر الحصول عليه على أرض الواقع، إذ يرتبط بعدد محدود جدا من الوحدات ذات المساحات الصغيرة، ومن ثم السعر المنخفض، مقارنة ببقية وحدات المشروع.

ولكن بهذه الطريقة تكون الشركة قد نجحت في الخطوة الأولى لسحب العميل، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إقناعه بأن السعر المعلن عنه يتعلق بعدد محدد من الوحدات، التي تم بيعها، ولكن تتوفر وحدات أخرى بأسعار أعلى. ورغم وجود عوامل عديدة تحدد قرارات العملاء الراغبين في شراء أو استئجار عقار جديد، إلا أن السعر يظل العامل الرئيس في تحديد قرار أغلب العملاء عند شراء أو استئجار وحدة سكنية جديدة، وربما لذلك تركز الشركات العقارية بشكل واسع على استراتيجيات التسعير لإغراء العميل بالشراء.

إذ تتعمد شركات أحيانا عدم تحديد فئات الوحدات السكنية عند الإعلان عن الحد الأدنى للسعر، حيث شهدت الفترة الأخيرة إعلان شركات عقارية عن مشاريع جديدة، بأسعار تبدأ من 480 ألف درهم، ليفاجأ العميل بأن هذا السعر يتعلق بالأستوديوهات فقط، فيما يزيد سعر الشقق عن مليون درهم.

وتلجأ شركات عقار كذلك للإعلان عن سعر القسط الأول فقط، كأن تضيف على سبيل المثال عبارة «ادفع 50 ألف درهم وتملك شقة في مشروع..»، أو الحديث عن متوسط القسط الشهري فقط، كأن يتم الترويج لعبارة «ادفع 10 آلاف درهم شهريا، وتملك وحدة بمشروع..».