فرسان الإمارات «الجونيورز» أبطال جائزة الشراع

الشارقة (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، والمتضمنة جولة من جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2017 المقررة في ولاية نبراسكا أوماها بالولايات المتحدة الأميركية، وتتصدر المنافسات الجائزة الكبرى التي يشارك فيها الفرسان المتأهلون من الجولات الماضية.

وتواصلت أمس منافسات البطولة، وأقيم الشوط الرابع على أرضية الميدان الخارجي بمواصفات الجولة الواحدة من فئة النجمة، بمسار حواجز (120 - 125) سم، شارك فيه 68 فارساً وفارسة، أكمل الجولة من دون أخطاء 20 فارساً، وأفضل أزمنة الفرسان من دون خطأ سجلته الفارسة البريطانية إيما فيني بالجواد «كاليسو دي بوا»، ونجحت في تحطيم أفضل الأزمنة المسجلة، وأنهت الجولة في زمن جديد بلغ 52:08 ثانية، منحها كأس المركز الأول، وحل ثانياً الفارس البرتغالي جواو ماركولاس بالجواد «أومان دو ست مودا»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 52:19 ثانية، ثم الفارس البحريني أحمد منصور على الجواد «هيفنلي ستار» بزمن 52:85 ثانية، وتوّج الفرسان الشيخ علي بن عبد الله القاسمي.

وعلى ميدان الصالة المغطاة، جرت وقائع الشوط الخامس من جولة واحدة، مصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وهو الشوط المؤهل للجائزة الكبرى التي تتضمن إحدى جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2017، وتنافس على ألقابه وجوائزه 32 فارساً وفارسة، ونجح 5 فرسان فقط في إكمال الجولة من دون أخطاء، وأفضل زمن من دون خطأ سجله الفارس الألماني جورج نييف بالفرس «كارينا 11» وبلغ (69:91) ثانية، نال به كأس الصدارة، ليصبح أول المنافسين على الجائزة الكبرى، وحلت ثانياً الفارسة الفرنسية أدلين هيكارت بالفرس «كويسشن دورفال»، والمنتشية بجائزة الشراع لونجين الأسبوع الماضي على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وأنهت الجولة في 70:60 ثانية، وذهب المركز الثالث إلى الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي بصحبة الجواد «هاي كواليتي جيه»، وأنهى الجولة بزمن 71:90 ثانية، المركز الرابع ناله الفارس الأولمبي الأردني إبراهيم بشارات بالجواد «شاكتينو»، والخامس ذهب إلى الفارس السوري أحمد حمشو بالجواد «كالاهان».

اختتمت منافسات الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى في بطولة النجمة الواحدة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بارتفاع (135) سم، بمشاركة 37 فارساً وفارسة، 11 منهم أكملوا الجولة نظيفة ومن دون نقاط جزاء، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس السعودي رمزي الدهامي بالجواد «ديجاي»، وأنهى الجولة في زمن 68:35 ثانية، وذهب المركز الثاني للفارس عبد الله المري بالجواد «نارسيسست اف بي اتش»، في زمن 68:45 ثانية، وثالثاً الفارس البحريني خالد هلال الخاطري بالفرس «سييرا» بتوقيت 68:97 ثانية.

وعلى الميدان الرملي الخارجي، تنافس 18 فارساً وفارسة من فئة الجونيورز على جائزة إسطبلات الشراع، وجاء الشوط بمواصفات المرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها (125) سم، وسيطر فرسان الإمارات لفئة الجونيورز على المراكز الثلاثة الأولى، الفارس أسامة الزبيبي بالفرس «بابريكا» في المركز الأول في زمن بلغ 31:69 ثانية، والفارس محمد سلطان اليحيائي بالفرس «المزيونة» في المركز الثاني مسجلاً 32:32 ثانية، وذهب المركز الثالث إلى الفارس عمر عبد الله العويس بالجواد «أوكونيل» بزمن 33:37 ثانية.

وفاز الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «سناب جاك» بصدارة منافسة الخيول الصغيرة بارتفاع حواجزه (120 - 130) سم، ومشاركة 18 فارساً وفارسة، وحل ثانياً الإيرلندي مايكل بندر بالفرس «زد سفن كارتينا»، وجاء ثالثاً البرتغالي جواو ماركيولاس على صهوة «بلو لاف ترو»، وأحرز عبد الرحمن أمين بالجواد «كوراندو 11» كأس المركز الأول في منافسة جائزة شركة بركات للفرسان الناشئين وبمشاركة 10 فرسان، ثم حمد سلطان اليحيائي بالجواد «بون جوفي» ثانياً، وذهب الثالث للفارس السوري هادي نظام بالجواد «كواكسي».

وأضافت الفارسة الإيرلندية ماريون هيوز، فوزاً جديداً استكملت به الثنائية بصحبة الفرس «هيرتاج اتش اتش اس فورتونا»، وجاء فوزها الثاني في الشوط العاشر من جولة واحدة على حواجز (135) سم من فئة النجوم الثلاث بزمن بلغ 56:12 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الأول، ونال الفارس عبد الله المري بالفرس «ايه ام اس كاتش مي» المركز الثاني، وأنهى الجولة في زمن 56:27 ثانية، والألماني جورج نييف بالجواد «دي أكورد» ثالثاً في زمن 58:24 ثانية.