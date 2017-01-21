فرسان الإمارات «الجونيورز» أبطال جائزة الشراع

الشارقة (الاتحاد)
تختتم اليوم منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، والمتضمنة جولة من جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2017 المقررة في ولاية نبراسكا أوماها بالولايات المتحدة الأميركية، وتتصدر المنافسات الجائزة الكبرى التي يشارك فيها الفرسان المتأهلون من الجولات الماضية.
وتواصلت أمس منافسات البطولة، وأقيم الشوط الرابع على أرضية الميدان الخارجي بمواصفات الجولة الواحدة من فئة النجمة، بمسار حواجز (120 - 125) سم، شارك فيه 68 فارساً وفارسة، أكمل الجولة من دون أخطاء 20 فارساً، وأفضل أزمنة الفرسان من دون خطأ سجلته الفارسة البريطانية إيما فيني بالجواد «كاليسو دي بوا»، ونجحت في تحطيم أفضل الأزمنة المسجلة، وأنهت الجولة في زمن جديد بلغ 52:08 ثانية، منحها كأس المركز الأول، وحل ثانياً الفارس البرتغالي جواو ماركولاس بالجواد «أومان دو ست مودا»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 52:19 ثانية، ثم الفارس البحريني أحمد منصور على الجواد «هيفنلي ستار» بزمن 52:85 ثانية، وتوّج الفرسان الشيخ علي بن عبد الله القاسمي.
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اختتمت منافسات الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى في بطولة النجمة الواحدة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بارتفاع (135) سم، بمشاركة 37 فارساً وفارسة، 11 منهم أكملوا الجولة نظيفة ومن دون نقاط جزاء، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس السعودي رمزي الدهامي بالجواد «ديجاي»، وأنهى الجولة في زمن 68:35 ثانية، وذهب المركز الثاني للفارس عبد الله المري بالجواد «نارسيسست اف بي اتش»، في زمن 68:45 ثانية، وثالثاً الفارس البحريني خالد هلال الخاطري بالفرس «سييرا» بتوقيت 68:97 ثانية.
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وفاز الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «سناب جاك» بصدارة منافسة الخيول الصغيرة بارتفاع حواجزه (120 - 130) سم، ومشاركة 18 فارساً وفارسة، وحل ثانياً الإيرلندي مايكل بندر بالفرس «زد سفن كارتينا»، وجاء ثالثاً البرتغالي جواو ماركيولاس على صهوة «بلو لاف ترو»، وأحرز عبد الرحمن أمين بالجواد «كوراندو 11» كأس المركز الأول في منافسة جائزة شركة بركات للفرسان الناشئين وبمشاركة 10 فرسان، ثم حمد سلطان اليحيائي بالجواد «بون جوفي» ثانياً، وذهب الثالث للفارس السوري هادي نظام بالجواد «كواكسي».
وأضافت الفارسة الإيرلندية ماريون هيوز، فوزاً جديداً استكملت به الثنائية بصحبة الفرس «هيرتاج اتش اتش اس فورتونا»، وجاء فوزها الثاني في الشوط العاشر من جولة واحدة على حواجز (135) سم من فئة النجوم الثلاث بزمن بلغ 56:12 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الأول، ونال الفارس عبد الله المري بالفرس «ايه ام اس كاتش مي» المركز الثاني، وأنهى الجولة في زمن 56:27 ثانية، والألماني جورج نييف بالجواد «دي أكورد» ثالثاً في زمن 58:24 ثانية.