جمعة الرميثي: «الترويش» يخفف التعب وآثار الحرارة

أحمد السعداوي (أبوظبي)
يقول الوالد جمعة محمد الرميثي، إنه مع قسوة الحياة البحرية وصعوبة المهن التي يمارسها أهل المناطق الساحلية، إلا أن أهل الإمارات القدامي من سكان لك المناطق لم يكن يتوقفوا عن العمل خلال شهر رمضان رغم الصيام والحرارة وجهد العمل اليدوي، إيماناً منهم بأهمية العمل كوسيلة للحياة وكسب الرزق، وتوفير احتياجات الأسر والعائلات التي يعولها الرجال من محترفي الصيد والغوص عن اللؤلؤ وصناعة الشباك والسفن.
ضيف كريم
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ويذكر: هذا الترتيب للوقت، يتطلب تخصيص وقت لعمل الإفطار والسحور، إذا كنا على ظهر السفينة؛ لأنه بالطبع لا يوجد نساء يقمن بهذه المهمة، وإنما يتصدى له بعض الرجال العارفين بالطهي، حيث كانت الأكلات بسيطة وتقتصر غالباً على الحبوب والتمر والماء.
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