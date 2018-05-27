المدينة المنورة.. عبادات وعادات رمضانية أصيلة

أشرف جمعة (أبوظبي)

يعيش أهل المدينة المنورة أجواء رمضانية تعبر عن قيمتها الإسلامية والتاريخية فهي حاضنة الدين الجديد ويعرف عن أهلها المروءة والحفاوة بالغرباء، ويحيط بها الجلال وتغلفها القيم والتقاليد والعادات، وشهر رمضان المبارك له حضوره الخاص في وجدان أهل المدينة المنورة وزوارها ولا تزال المدينة تحتفظ بطابعها القديم في كل شيء وإن كانت الحياة بتجددها أفاضت عليها من الحداثة لكن جوهرها الأصيل ومناخها الإنساني وتغللها في جذور الدين كونها أول عاصمة في تاريخ الإسلام، وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، وشهر رمضان المبارك يحل على سكان وهم مفعمون بالسعادة التي تغمرهم في «طيبة الطيبة»، كما يلقبها المسلمون فالطعام يوزع على الفقراء، والأسواق تعج بسكانها وزوارها والتصدق يشيع في جوانبها، والزيارات بين الأهل تحمل طابعاً اجتماعياً تقليدياً، وتبلغ درجة التكافل الاجتماعي أوجها في المدينة، وما بين عادات لا تزال شائعة، وعادات اندثرت تظل طيبة الطيبة هي الملاذ للعديد من الزوار في شهر رمضان الكريم، والمقصد لأهلها، الذين ينشدون التعبد في المسجد النبوي الشريف.

طعام واحد

يقول عبدالباقي المعيقلي من سكان المدينة المنورة: يتعاضد المتبرعون للمساهمة في وجبات الصائمين زوار المسجد النبوي الشريف، الذين يأكلون طعاماً واحداً لا يميز فيه غني وفقير، وهو طعام خفيف على المعدة، وإن قصّاد المسجد النبوي الشريف يتجمعون في ساحاته لأداء الصلوات الخمس وقراءة القرآن الكريم لمدة طويلة، ويكثرون من الصلاة والدعاء، حيث الاستمتاع بأجواء الشهر الكريم، إذ تضم المدينة المنورة أقدم ثلاثة مساجد في العالم، المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، مشيراً إلى أن المدينة المنورة تستمد أهميتها عند المسلمين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإقامته فيها طيلة حياته.

كرم معهود