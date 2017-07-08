طرد آلاف المهاجرين من منطقة في شمال باريس

باريس (وكالات)

طردت الشرطة الفرنسية آلاف المهاجرين الذين يعيشون على الأرصفة في منطقة بشمال باريس، بينهم كثيرون فروا من الحرب في بلاد مثل السودان وإريتريا وأفغانستان.

وتحرك العشرات من أفراد وشاحنات الشرطة فجر أمس لإخلاء المنطقة التي قالت دومينيك فيرسيني المسؤولة في بلدية باريس، إن الأعداد ارتفعت فيها إلى ما يتراوح بين 2000 و2500 شخص.

وأضافت لقناة «سي نيوز» التلفزيونية أن نحو 100 شخص يصلون يومياً إلى المنطقة، التي تعرف باسم «بورت دو لا شابيل» في شمال باريس، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم جاؤوا من شرق أفريقيا وكذلك الشرق الأوسط.

وقال مكتب مفوض الشرطة في باريس في بيان مع تنفيذ 350 من أفراد الشرطة لعملية الإخلاء «تمثل هذه المخيمات غير القانونية خطراً على الأمن والصحة العامة على ساكنيها والسكان المحليين».