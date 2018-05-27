عبدالله غيث.. «عمدة» الدراما

القاهرة (الاتحاد)

عبدالله غيث من أهم نجوم الدراما الرمضانية عبر أكثر من ثلاثين عاماً، تنوعت فيها مشاركاته ما بين المسلسلات الاجتماعية والتاريخية والدينية والاستخباراتية، وقدم أدواراً متنوعة، وأبدع في تقديم شخصية ابن البلد والفلاح والصعيدي، وساهم في تغيير شكل ونموذج الأداء لتلك الشخصيات، ورغم أنه بدأ مشواره السينمائي والمسرحي من خلال أدوار صغيرة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في التلفزيون، حيث كان نجماً من أول عمل شارك فيه وهو مسلسل «هارب من الأيام» العام 1962.

ورغم أنه لم يكن مرشحاً في البداية لدور البطولة، ولكن لأحد الأدوار في المسلسل، إلا أن اعتذار الفنان فريد شوقي قبل التصوير أعطاه فرصة عمره، حيث رشحه المخرج نور الدمرداش لأداء شخصية «كمال الطبال»، وهو دور مركب وجديد على الساحة الفنية حينها، وحقق نجاحاً لافتاً فيه لدرجة أن الشوارع كانت تبدو خالية من الناس أثناء عرضه.

وحصل على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني عن هذا الدور 1963، وفي 1964 شارك في «الضحية» مع ملك الجمل، وسميحة أيوب، وعبدالغني قمر، وعبدالوارث عسر، وصلاح السعدني، وحمدي غيث، وإخراج نور الدمرداش الذي قدم معه «خيال المآتة» أمام حسين رياض، ومحمود عزمي، وسميحة أيوب، و«بعد العذاب» مع محمود المليجي، وعباس فارس، ومحمد السبع، وشمس البارودي، وقدم عام 1970 «العصابة» مع عزت العلايلي، ومحمود المليجي، ومريم فخر الدين، وبوسي، ثم «القضبان» مع محمود المليجي، وحسن عابدين، ومحمد وفيق، وإبراهيم عبدالرازق، ومصطفى فهمي، و«الإنسان والحقيقة» مع صلاح قابيل، وفردوس عبد الحميد، وشارك 1977 في «سليمان الحلبي» مع أحمد مرعي، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج عباس أرناؤوط.

وقدم مسلسلات «عنترة» مع أحمد مرعي، ويوسف شعبان، وتيسير فهمي، وأمينة رزق، وعماد حمدي، ومحمد وفيق، وسهير البابلي، وجسد فيه شخصية «شيبوب»، و«ليلة سقوط غرناطة»، و«ساعة ولد الهدى»، و«الكتابة على لحم يحترق»، وفي 1978 قدم «أبناء في العاصفة» مع صفاء أبو السعود، وعزيزة راشد، ومحمود الحديني، وعادل المهيلمي، وعبد الرحيم الزرقاني، ومحيي إسماعيل، وشارك في بطولة العديد من المسلسلات الدينية والتاريخية، منها: «محمد رسول الله»، و«موسى بن نصير»، و«شعراء المعلقات»، و«نور الإسلام»، و«الجزار الشاعر»، و«رسول الإنسانية»، و«لا إله إلا الله»، و«القضاء في الإسلام»، و«تحت ظلال السيوف»، و«وداعاً قرطبة»، و«الوعد الحق».

كما شارك في مسلسلات «حارة الشرفا»، و«عابر سبيل»، و«توالت الأحداث عاصفة»، و«الصقر»، و«قلب بلا دموع»، و«زهرة والمجهول»، و«الجراد والأرض»، و«الساقية تدور»، و«دوار يا زمن»، و«أحزان نوح»، و«كنوز لا تضيع»، و«المال والبنون»، و«الثعلب» وجسد فيه شخصية الرئيس السادات، و«بوابة الحلواني»، وكان آخر مسلسلاته «ذئاب الجبل».