مسلسلات في قفص الاتهام

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تعرضت مسلسلات رمضانية إلى رفع دعاوى قضائية ضدها من قبل جهات وأفراد تتهم فيها بعضها بسرقة قصتها، أو أن بعض مشاهدها، إلى جانب دعاوى مرفوعة بسبب الإساءة للغير.

ومن الأعمال التي اتهمت بالسرقة، مسلسل «مليكة»، الذي يشارك في بطولته دينا الشربيني ومصطفى فهمي وهادي الجيار، حيث اتهمه البعض بأخذ الفكرة من مسلسل «أماكن في القلب» الذي شارك في بطولته تيسير فهمي وهشام سليم، وكان من إخراج نادر جلال، وتأليف بشير الديك، والذي عرض عام 2005، حيث تشابهت أحداث بعض حلقاته مع حلقات «مليكة»، خصوصاً بعدما تعرضت بطلة العمل لحادث كبير أدى إلى تشوه وجهها لتخضع لعملية تجميل ويقوم الأطباء بالاستعانة بوجه آخر، وهو ما حدث في مسلسل «أماكن في القلب».

ولم يسلم مسلسل «طايع» للفنان عمرو يوسف أيضاً من الاتهام بالسرقة، فاتُهم بسرقة فكرة تتر «واحة الغروب»، حيث قام بأدائه المغني نفسه وهو وائل الفشني، وبفكرة غناء الأغاني التراثية القديمة.

ورغم النجاح الذي يحققه الجزء الثاني من مسلسل «كلبش» للفنان أمير كرارة، إلا أن مؤسسة قانونية بالفيوم رفعت 3 دعاوى قضائية ضد القائمين عليه، لإظهار محافظة الفيوم وكأنها بؤرة إرهابية في أولى حلقات العمل، الأمر لم يتوقف عند حد الغضب الجماهيري لأهل المحافظة، بل وصل إلى أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون المحافظة، حيث تقدموا بطلبات إحاطة من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد صناع المسلسل، وما تسببوا فيه من أذى نفسي لأهالي المحافظة.

والأمر نفسه تكرر مع مسلسل «أبو عمر المصري» للفنان أحمد عز، حيث اعترضت وزارة الخارجية السودانية على بث المسلسل، معتبرة أنه يسيء إلى الخرطوم بعد أن أظهر وجود معسكرات إيواء لإرهابيين هناك، ورد المجلس الأعلى للإعلام في مصر - في بيان - أن ما جاء على لسان الخارجية السودانية لا أساس له من الصحة، خاصة أن المجلس حريص على العلاقات بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أقام الروائي عز الدين شكري فشير، صاحب رواية مسلسل «أبو عمر المصري» دعوى قضائية ضد منتج العمل، حيث فوجئ بعدم وجود اسمه على تتر المسلسل رغم الاتفاق على ذلك، ورغم أنه صاحب الروايتين المأخوذ عنهما العمل الدرامي.

واعترض ضباط مدينة الرحاب، على جملة وردت على لسان محمد رمضان في مسلسل «نسر الصعيد»، قال فيها بسخرية من أحد زملائه الضباط: «وربنا أنت كان لازم تشتغل في قسم شرطة الرحاب»، ما جعل ضباط المدينة يقيمون دعوى قضائية ضد المسلسل وبطله، اعتراضاً على سخرية رمضان، إلى جانب الاعتراض على ألفاظ خادشة للحياء وردت في مشاهد جمعت محمد رمضان ووفاء عامر، ما أغضب الجمهور والنقاد.