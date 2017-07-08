رئيس الحكومة التونسية يبدأ غداً زيارة لأميركا

تونس (الاتحاد)

يبدأ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، غدا وحتى 12 يوليو الجاري، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين من الإدارة الأميركية وكذلك مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتأتي زيارة الشاهد، في الوقت الذي يجري فيه إعداد مشروع قانون المالية للولايات المتحدة لسنة 2018 والذي يتضمن تخفيضاً هاماً في حجم المساعدات العسكرية والاقتصادية لتونس. وسيسعى يوسف الشاهد خلال هذه الزيارة، وفي لقاءاته إلى تأكيد التزام تونس بالمسار الديمقراطي وإبراز التحسن المسجل في إعادة تنشيط الاقتصاد.

وسيلتقي الشاهد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وبخصوص المساعدات الأميركية لتونس يشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب اقترحت في مشروع ميزانية 2018 منح تونس مساعدة بقيمة 54,6 مليون دولار (133,5 مليون دينار) أي بتخفيض يقدر بـ 85,5 مليون دولار (209,8 مليون دينار) مقارنة مع سنة 2017.