جنوب السودان تطلب من المانحين تمويل ثلث الموازنة

جوبا (رويترز)
قال وزير مالية جنوب السودان، إن بلاده التي تمزقها الحرب بحاجة لأن يمول المانحون ما يزيد على ثلث الموازنة القادمة لكن الدول المانحة مترددة بسبب الفساد والصراع. وقدم وزير المالية ستيفن ديو داو عرضاً للميزانية البالغة قيمتها 46,5 مليار جنيه جنوب سوداني (300 مليون دولار) للسنة المالية 2017-2018 أمام سفراء الدول المانحة أمس الخميس قبل عرضها أمام البرلمان هذا الشهر.
وقال «من المتوقع أن تتجاوز الميزانية الموارد المتاحة بواقع 16.8 مليار جنيه جنوب سوداني... ستقدمها الدول المانحة». وتنتهي السنة المالية للبلاد في 31 يوليو.
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وقال داو إن الحكومة ترغب في تجنب الاقتراض من البنك المركزي لوقف انخفاض الجنيه، الذي تراجعت قيمته إلى نحو 155 جنيهاً للدولار. وفي 2011 حين أصبح جنوب السودان مستقلا عن السودان كان سعر صرف العملة أقل بقليل من ثلاثة جنيهات للدولار.
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