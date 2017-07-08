المغرب يدرج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية ضمن قوانينه

الرباط (رويترز)

أعلن المغرب إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية ضمن القوانين المغربية «لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية». وأعلن مصطفى الخلفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية في اللقاء الصحفي الأسبوعي أمس الأول «تتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار». وأشار الخلفي إلى «ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية».

ويعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه . واعتبر الخلفي أن هذا الإجراء «جد مهم وانه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار» مشيرا إلى أهميته من الناحية السيادية والاستراتيجية والدبلوماسية الدولية للمغرب. وقال المتحدث إن ذلك سيمكن المغرب من «توسيع الإمكانات لرسم الحدود... ويشكل أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق».