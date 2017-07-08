الجزائر: تحرير بنغازي انتصار جديد لصالح الشعب الليبي

الجزائر (وكالات)
رحبت الجزائر بإعلان تحرير مدينة «بنغازي» الليبية ، واصفة إياه «بالانتصار الجديد لصالح كل الشعب الليبي» الذي يضاف إلى الانتصارات المحققة على الإرهاب في سرت». وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان لها الخميس - أن «الجزائر ترحب بإعلان تحرير مدينة بنغازي الذي يعد انتصاراً جديداً لمصلحة كل الشعب الليبي و الذي يضاف إلى الانتصارات المحققة على الإرهاب في سرت». وأضاف البيان :« لا تزال الجزائر على قناعة بأن الليبيين برفعهم تحدى القضاء على الإرهاب يبرهنون قدراتهم على تحقيق النصر في مجال تشييد مؤسسات وطنية قوية تكون بمستوى طموحاتهم وأن ينتهجوا بحزم مسار الحوار والمصالحة الوطنية».
من جانب آخر، حذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ،المدعومة دولياً، من أن أي تحرك صوب العاصمة طرابلس سوف يواجه بحسم وقوة «ولن نتهاون أبداً في في أداء واجبنا لحماية طرابلس ،يد بيد مع أهل العاصمة وأبنائنا من المدن المجاورة». وقال المجلس، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فجر أمس الجمعة « صدرت التعليمات للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وزارة الدفاع والحرس الرئاسي والكتائب والسرايا الأمنية بالعاصمة لاتخاذ التدابير اللازمة وردع التحركات المشبوهة ومواجهة المجموعات المارقة الخارجة على القانون والشرعية بكل حزم، ونحن على ثقة من قدرة قوات الشرعية التي سبق وأن تصدت بشجاعة واقتدار، على دحر مثيري القلاقل المستهترين بأمن العاصمة»،
|
|