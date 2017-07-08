«اليونيسكو» تدرج الخليل على قائمة التراث العالمي

عواصم (وكالات)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) أمس البلدة القديمة في الخليل «منطقة محمية» بصفتها موقعاً «يتمتع بقيمة عالمية استثنائية»، وذلك في أعقاب تصويت سري أثار غضب إسرائيل وترحيباً فلسطينياً. وأدرجت اليونسكو البلدة القديمة في الخليل على لائحتين، هما لائحة التراث العالمي، ولائحة التراث المهدد. وكانت مسألة إدراج الخليل في لائحة التراث العالمي موضوع مواجهة حادة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفور إعلان نتيجة التصويت، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن تصويت اليونيسكو يشكل نجاحاً لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية والأميركية على الدول الأعضاء، وفشلاً وسقوطاً مدوياً لإسرائيل».

وأثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تونس على تصويت لجنة التراث العالمي، مؤكداً أن القرار إنما جاء «بفضل الدبلوماسية الفلسطينية الهادئة».

وقال عباس: «بفضل الدبلوماسية الفلسطينية الهادئة ومساندة أهلنا وأشقائنا وأصدقائنا في العالم، صوتت اليونيسكو على قرارين مهمين، الأول حول مدينة القدس، والثاني حول مدينة الخليل، باعتبارهما مدينتين أثريتين، وقد نجح القراران على الرغم من الضغوط التي مورست على العديد من الدول من قبل إسرائيل وأميركا».