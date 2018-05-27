الهلباوي.. أستاذ الإنشاد الديني

القاهرة (الاتحاد)
يُعد الشيخ محمد الهلباوي من أعلام وأعمدة فن الإنشاد الديني، حيث كان له دور ملموس في ترسيخ قواعد الابتهالات والتواشيح الدينية، وجعل منها علماً بقواعد وأركان ثابتة، الأمر الذي جعل العديد من المعاهد الموسيقية في مصر وخارجها تستعين به لتدريس أصول الإنشاد الديني.في التاسع من شهر فبراير العام 1946م.
ولد محمد الهلباوي في حي باب الشعرية بالقاهرة، وتعود جذور أسرته إلى قرية «ميت كنانة» بمحافظة القليوبية، وكان جده أحد محفظي القرآن بالقرية، وكان صاحب تأثير كبير على حفيده، وأتم الهلباوي حفظ القرآن الكريم على يد جده.بدأ الهلباوي رحلته مع الإنشاد الديني بحضور حلقات الذكر والاحتفالات الشعبية التي كانت تقام في المناسبات والأعياد الدينية، وكان ينشد التواشيح وأناشيد الصوفية، ومع مرور الزمن أصبحت له قاعدة عريضة من المستمعين الذين جذبتهم إليه عذوبة صوته وقوة أدائه.حرص الهلباوي على صقل موهبته بالدراسة والعلم، حيث عزم على تحصيل الدراسات والأبحاث الصوتية والموسيقية، الأمر الذي جعله من أبرز المبتهلين والمنشدين الذين اهتموا بميدان البحث العلمي، ولم يكتف بالتحصيل فقط، وإنما حرص على وضع أبحاث في هذا المجال، وقد تمت ترجمة بعضها إلى اللغات الأجنبية، الأمر الذي جعل فرق ومعاهد الموسيقى تستعين به لتدريس أصول الإنشاد الديني، ومن أبرزها معهد الحفني للدراسات الموسيقية، كما اعتمدته الإذاعة المصرية مبتهلا ومنشدا في العام 1979م.
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