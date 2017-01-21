الخيمة التراثية.. إقبال فوق العادة

أبوظبي (الاتحاد)

حظى جناح هيئة أبوظبي للسياحة بإقبال كبير فاق التوقعات أمس، وتوافد لزيارته عدد كبير من الجمهور، استمتعوا بما يقدمه من قهوة عربية وحناء (للسيدات والأطفال)، بجانب أخذ الصور التذكارية مع صقر يحجز مكانه أمام الخيمة التراثية، بجانب فرصة الركوب على الجمل التي استغلها عدد كبير من الجمهور، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً.

وكان موجوداً بالجناح مصطفى النشوي، المتخصص في الخط العربي، حيث قدم محاضرات قصيرة للجمهور، تشرح جماليات اللغة العربية من أنواع الخطوط المختلفة والتشكيل والنقاط، وما تلعبه في تحديد معاني الكلمات، حسب الشكل الذي ترسم به فوق الكلمات.

وأبدى الجميع إعجابهم بتنوع وثراء الخيمة التراثية التي أقامتها هيئة أبوظبي للسياحة، ومن بينهم الدنماركي أندرسون الذي أبدى دهشته وهو وأسرته المكونة من الزوجة وثلاثة أطفال، بما شاهدوه من تنوع تراثي، وبشكل خاص كتابة اللغة العربية بأنواع مختلفة من الخطوط، وحمل أندرسون وأسرته أسماءهم على أوراق، مؤكدين أنهم سيحتفظون بها كذكرى جميلة من العاصمة أبوظبي، بجانب أن ما شاهدوه حفزهم للتعرف أكثر إلى التراث في الدولة، وتعلم اللغة العربية.