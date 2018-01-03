الإصلاحات الضريبية الأميركية تكلف «بي بي» 1.5 مليار دولار

لندن (أ ف ب)

أعلنت شركة النفط البريطانية «بي بي» أمس، أنها تتوقع أن تكلفها الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار، في الربع الأخير للعام 2017.

وقالت الشركة في بيان، إن «خفض معدل ضريبة الدخل الأميركية على الشركات إلى 21% يستلزم إعادة تقييم الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للشركة في الولايات المتحدة».

وتابعت أن «الأثر المتوقع حالياً لذلك سيكون رسماً غير نقدي لمرة واحدة على دخل المجموعة، يقارب 1,5 مليار دولار، وسينعكس على نتائج بي بي في الفصل الرابع من 2017»، إلا أن الشركة لفتت إلى أن العائدات البعيدة الأجل «ستتأثر بشكل إيجابي» نتيجة لهذه الإصلاحات.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نتائج الفصل الرابع للعام 2017 في 6 فبراير المقبل.

وبموجب الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونجرس الأميركي في منتصف ديسمبر، ستنخفض الضريبة الفيدرالية على الشركات من 35 إلى 21%، لكن عدة شركات كبرى أشارت إلى أن القانون سيؤدي إلى تراجع عائداتها الواردة من الخارج على المدى القريب. ويفرض التعديل الضريبي الأخير على هذه العائدات ضرائب بنسبة 15,5% على المبالغ النقدية، و8 بالمئة على العقارات والأصول غير النقدية.

وتوقعت شركات كبرى أخرى خسائر كبيرة لمرة واحدة في حسابات الفصل الرابع، من بينها «رويال داتش شل» المنافسة لـ«بي بي»، بالإضافة لمجموعات مصرفية مثل باركليز وكريدي سويس.