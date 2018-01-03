الإصلاحات الضريبية الأميركية تكلف «بي بي» 1.5 مليار دولار

لندن (أ ف ب)
أعلنت شركة النفط البريطانية «بي بي» أمس، أنها تتوقع أن تكلفها الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار، في الربع الأخير للعام 2017.
وقالت الشركة في بيان، إن «خفض معدل ضريبة الدخل الأميركية على الشركات إلى 21% يستلزم إعادة تقييم الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للشركة في الولايات المتحدة».
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ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نتائج الفصل الرابع للعام 2017 في 6 فبراير المقبل.
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وتوقعت شركات كبرى أخرى خسائر كبيرة لمرة واحدة في حسابات الفصل الرابع، من بينها «رويال داتش شل» المنافسة لـ«بي بي»، بالإضافة لمجموعات مصرفية مثل باركليز وكريدي سويس.