طلال الجنيبي يستثمر رمضان في تجديد العلاقات الأسرية

أشرف جمعة (أبوظبي)

الزخم الرمضاني والليالي المفعمة بالروحانيات، والتقاء الأهل والأصدقاء والجيران، وكم التفاعل الإنساني، تجعل الشاعر الدكتور طلال الجنيبي، الخبير الدولي في الموارد البشرية، يستثمر هذه الأيام المبارك في صلة الرحم والجلوس مع العائلة بشكل يومي على مائدة الإفطار، فهو يحرص على هذه اللقاءات التي تجدد العلاقات الأسرية وتمنحه في الوقت نفسه فرصة لفتح منافذ الحوار مع الصغار والكبار، فضلاً عن اهتمامه بالمجالس الرمضانية، سواء الخاصة بالأسرة أو بالجيران والأصدقاء والأقارب، بالإضافة للمجالس الرمضانية الشعرية التي تتألق فيها القصائد التي تتناول فضائل الشهر الفضيل، وتعبر عن الجمال الروحي للشعراء، بالإضافة إلى أنه حريص على ممارسة العديد من طقوسه التي يشعر خلالها بالراحة مثل قراءة جزء من القرآن بشكل يومي، والاطلاع بشكل أصيل في بعض الكتب التاريخية التي يفضلها، وكذلك ممارسة رياضة المشي المفضلة لديه بواقع نصف ساعة قبل أذان المغرب، حفاظاً على استقرار وزنه.

علاقات اجتماعية

يقول الجنيبي: من أبرز طقوسي الرمضانية التي أحرص عليها بشكل دائم، زيارة الأقارب وتخصيص أوقات للجلوس معهم وتقديم التهنئة لهم بقدوم شهر الخير والبركة، وأن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية، وتدخل الفرحة إلى قلوب الجميع، وأنه يشعر بالسعادة الحقيقية حين يزور أكثر من بيت في يوم واحد نظراً لأن أيام شهر رمضان كثيرة، وأنه يستثمر كل وقت يتاح له من أجل صلة الرحم التي تعد من الفضائل ومن تقاليد الشهر الفضيل.

مائدة العائلة

وأوضح أنه يهتم بشكل كبير بالجلوس على مائدة العائلة التي تعتاد في كل موسم رمضاني على اكتمال هيئتها، حيث الحضور الكثيف للكبار والصغار وكأنها محطة لالتقاء الأجيال والتواصل الحميم بين أفراد عائلة كبيرة متشعبة بأبنائها وأنجالها، وأنه يسعد كثيراً بلغة التواصل الاجتماعي ومدى الفرح الذي يعم ويرج المكان بحركة الصغار المتواصلة وضجيجهم الحلو، ويشير إلى أن هذه المائدة في العادة تكون عامرة بألذ وأشهى المأكولات، وأنه يفضل الأطعمة الشعبية ذات المذاق الأصيل.

قيمة كبيرة

ولا يخفي الجنيبي مدى اهتمامه بالمجالس الرمضانية التي تقام في بيت العائلة الكبير، والتي تحتضن الأقارب والجيران والأصدقاء والزوار الذين يفدون إليها طوال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هذا المجالس لها قيمة كبيرة في إحياء الشهر الكريم وإحياء لياليه المشبعة بالروحانية والقيم النبيلة.