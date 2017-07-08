حملة مناهضة تمويل قطر للإرهاب تلاقي تجاوباً لافتاً في شوارع أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

لاقت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب التي انطلقت أول من أمس الخميس في عدد من العواصم الأوروبية، أهمها لندن وباريس وفيينا وبون تجاوباً لافتاً من مختلف الفئات الاجتماعية، الذين عبروا بعد اطلاعهم على الوثائق الموزعة من قبل شباب الحملة، عن رفضهم لكافة أشكال الإرهاب، وطالبوا التصدي له ووقف الدول التي تتستر على العناصر الإرهابية وتقدم الدعم والمال لهم.

وقام شباب الحملة بتوزيع البيانات والبوسترات وأشرطة الفيديو وغيرها بعدد من اللغات الأوروبية التي تكشف بالأرقام والوقائع التمويل القطري للإرهاب العالمي الذي تضرر منه الأبرياء من المدنيين في مختلف دول العالم.

وكانت الحملة قد انطلقت بعدد من عواصم أوروبا حيث نزل الشباب للشوارع والمراكز التجارية والمتاحف والمناطق السياحية والأسواق وتوزيع البيانات والبوسترات وأشرطة فيديو وغيرها بعدد من اللغات الأوروبية التي تكشف بالأرقام والوقائع التمويل القطري للإرهاب العالمي.

وقد تعاطف الناس والسواح والمتسوقون وأيدوا الحملة بقوة وعبروا بعد اطلاعهم على الوثائق الموزعة عن رفضهم لكافة أشكال الإرهاب وعلى الجميع التصدي له ووقف الدول التي تتستر عليه وتقدم له الدعم والمال.