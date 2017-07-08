الإمارات: هدفنا تغيير نهج قطر الإرهابي

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدات على «تويتر»: «معلومات الدول الصديقة أن قطر بصدد تعزيز قوانينها الضعيفة في مكافحة الإرهاب، تطور إيجابي، وبانتظار تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب».

وكشف سامح شكري وزير الخارجية المصري عن وجود مناقشات بشأن اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن تشجع الحكومة القطرية على تغيير سياساتها فيما يتعلق بتشجيع وإيواء الإرهابيين داخل أراضيها، والاستمرار في تقديم السلاح للتنظيمات المتطرفة. وأكد في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أن تنظيم «الحمدين» القطري يدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وقال إن الرد الحقيقي على الإرهاب يجب أن يكون شاملاً، فلا يمكن التعامل مع جماعة إرهابية واحدة وإهمال الأخرى. و«يتعين على قطر أيضاً أن تظهر من خلال سياساتها وإجراءاتها أنها تخلت عن الممارسات السابقة التي تتمثل في دعم التنظيمات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة».

ووصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة السعودية الرياض أمس لبحث الأزمة القطرية مع ممثلين من الإمارات والسعودية وقطر والكويت خلال تواجده في الرياض.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «سيحث وزير الخارجية جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها بريطانيا بشدة، ووقف التصعيد والتمسك بوحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي». وحث وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في اتصال هاتفي أمس نظيره القطري خالد بن محمد العطية على عدم تصعيد التوترات مع جيران قطر. كما يتوجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكويت بعد غد الاثنين الجاري لبحث جهود حل الأزمة الخليجية. وقالت الخارجية الأميركية «إن زيارة تيلرسون تأتي بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يضطلع بدور الوساطة في حل الأزمة بين قطر والدول العربية المقاطعة لها».

ولقيت «الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب» التي انطلقت في عدد من عواصم أوروبا، أهمها لندن وباريس وفيينا وبرلين، قبولاً كبيراً، حيث أيد الناس والسياح والمتسوقون الحملة بقوة، وعبّروا بعد اطلاعهم على الوثائق الموزعة عن رفضهم لأشكال الإرهاب كافة، ودعوا الجميع إلى التصدي له ومحاسبة الدول التي تتستر عليه وتقدم له الدعم والمال. وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها ملتزمة تنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور فيها أو دخولها، حرصاً على الأمن القومي المصري، وذلك في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.