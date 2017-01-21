تولا يحرز لقب ماراثون دبي برقم جديد

وليد فاروق (دبي)

توج العداء الإثيوبي تاميرات تولا، بلقب ماراثون دبي 2017، متفوقاً على كل المرشحين، ومسجلاً رقماً جديداً لدبي، وله شخصياً، وسط مشاركة حوالي 37 ألف متسابق.

وأقيم الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي للرياضات البحرية.

وواصل عداؤو إثيوبيا احتكارهم المراكز الأولى، للعام السادس على التوالي، على صعيد سباقي الرجال والسيدات، وذلك بعد فوزهم بالمراكز الأربعة الأوائل لفئة الرجال، حيث حجز تولا المركز الأول بعدما قطع مسافة الماراثون ومسافته 42.195 كيلومتر، في زمن قدره 2:04:11 ساعة، ليحصل تولا على الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول وقيمتها 200 ألف دولار، علاوة على جائزة مالية إضافية قدرها 150 ألف دولار من اللجنة المنظمة لتحقيقه رقماً جديداً لماراثون دبي، ليكون إجمالي ما حصل عليه 350 ألف دولار.

يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية للإثيوبي تولا (26 عاماً)، علماً بأن مشاركته السابقة في ماراثون دبي كانت عام 2014 واحتل المركز الرابع محققاً زمناً قدره 2:06:16 ساعة ليعود في نسخة العام الحالي ويحقق أفضل زمن لماراثون دبي عبر تاريخه، ويكسر رقم مواطنه إيلي ابشيرو الذي حققه في نسخة 2012 والذي كان 2:04:23 ساعة، والذي لم يستطع أحد تجاوزه منذ ذلك الوقت.