تولا يحرز لقب ماراثون دبي برقم جديد

وليد فاروق (دبي)
توج العداء الإثيوبي تاميرات تولا، بلقب ماراثون دبي 2017، متفوقاً على كل المرشحين، ومسجلاً رقماً جديداً لدبي، وله شخصياً، وسط مشاركة حوالي 37 ألف متسابق.
وأقيم الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي للرياضات البحرية.
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يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية للإثيوبي تولا (26 عاماً)، علماً بأن مشاركته السابقة في ماراثون دبي كانت عام 2014 واحتل المركز الرابع محققاً زمناً قدره 2:06:16 ساعة ليعود في نسخة العام الحالي ويحقق أفضل زمن لماراثون دبي عبر تاريخه، ويكسر رقم مواطنه إيلي ابشيرو الذي حققه في نسخة 2012 والذي كان 2:04:23 ساعة، والذي لم يستطع أحد تجاوزه منذ ذلك الوقت.
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