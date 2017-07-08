حماس تندد بهجوم سيناء

القاهرة (وكالات)

ندد الناطق باسم حماس فوزي برهوم بـ«العمل الإجرامي» الذي استهدف جنوداً مصريين في سيناء واعتبره «عملاً إرهابياً جباناً». وقال برهوم في بيان صحفي إن الهجوم «‎لا يستهدف أمن مصر واستقرارها فحسب، بل أمن الأمة العربية جمعاء واستقرارها، وإدخال المنطقة في دوامة من العنف والقتل والإرهاب تماشياً مع مخططات تقسيمها ونهب مقدراتها وثرواتها». وأضاف أن «هذه الجرائم لا تخدم سوى أعداء مصر والأمة العربية والإسلامية جمعاء». من جانبه قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» فايز أبو عيطة في بيان صحفي، إن الشعب الفلسطيني واثق في قدرة جيش مصر العظيم في القضاء على الإرهاب بشتى أشكاله.