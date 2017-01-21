«A26 للظفرة» يحلق بلقب «الرمز جير لفئة الشيوخ»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات اليوم السادس، ضمن النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تقام بثلاثة نهائيات لمسابقات (التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي) إلى جانب أشواط الرمز التي استحدثها نادي أبوظبي للصقارين هذا العام والمخصصة لفئة الفرخ وتشمل (شوط الرمز الجير، شوط الرمز قرموشة، شوط الرمز الشاهين، شوط الرمز التبع)، إضافة إلى شوط كأس الفلاح (تلواح) الذي يشارك به جميع الصقور الفائزة بالمراكز الأولى بجميع الأشواط، للفئات والمسابقات كافة.

وأقيمت 5 أشواط في وسط مشاركة 109 صقور ضمن مسابقات التلواح بواقع شوط للرمز جير للشيوخ وجير فرخ وجرناس لفئة الشيوخ بواقع شوطين للفروخ وبمثلهما للجرانيس، وشهد انطلاقة منافسات فئة الشيوخ بشوط الرمز جير والذي توج بلقبه صقر الظفرة «A26» الذي قطع مسافة 400 متر بزمن 16:496 ثانية، وحل بالمركز الثاني فريق «ام ار ام» وجاء ثالثاً «ا س ان».

وأسفرت نتائج الشوط الأول لمنافسات جير فرخ فئة الشيوخ عن فوز فريق «اف 3 كي» بالمركز الأول بصقره «66S» لقطعه مسافة 400 متر بزمن 16:735 ثانية، وتمكن أيضاً من حصد المركز الثالث، وجاء بالمركز الثاني «اف 3 ار»، وفي الشوط الثاني من نفس المسابقة ظفر فريق «ام ار ام» باللقب بحصوله على المركز الأول بصقره «الشبابي» بزمن 17:091 ثانية، وحجز أيضاً المركز الثاني، فيما جاء بالمركز الثالث «اف 3 كي».

وفي منافسات جير جرناس فئة الشيوخ توج بلقب الشوط الأول فريق اليلايس بصقره «A-89» بزمن 16:479 ثانية، وحل فريق «اف 3 ار»، في المركزين الثاني والثالث، في حين فاز بلقب الشوط الثاني فريق «اف 3 كي» وجاء في المركزين الثاني والثالث «اف 3 ار».

وتوج سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين في ختام اليوم السادس بطل وأصحاب المراكز العشرة الأولى في شوط الرمز، حيث حصل البطل على جائزة مالية قدرها 150 ألف درهم والثاني على 20 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الثالث حتى العاشر جوائز مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل مركز، كما توج المحمود أبطال الأشواط الـ5 بجانب الفائزين في المراكز العشرة من كل شوط، وقدم إلى الأول الدرع الذهبية وإلى الثاني الفضية وإلى الثالث البرونزية كما حصل بطل كل شوط من الأشواط الـ10 على سيارة نيسان باترول مقدمة من المسعود للسيارات، فيما حصد أصحاب المركز الثاني في كل شوط جائزة مالية بقيمة 20 ألف درهم، ونال أصحاب المركز الثالث 15 ألف درهم وحصل صاحب المركز الرابع على 10 فيما نال أصحاب المراكز من الخامس حتى العاشر جوائز بقيمة 5 آلاف درهم لكل واحد منهم.

وتمتد منافسات البطولة حتى يوم الجمعة المقبل في ميدان الفلاح بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين وسط مشاركة 2200 صقر وأكثر من 350 صقاراً وبمجموع جوائز 20 مليون درهم و56 سيارة لأبطال 71 شوطاً.

وتأتي منافسات البطولة في نسختها الرابعة، امتداداً للنجاحات الكبيرة التي سجلتها المنافسات خلال المواسم الثلاثة الماضية، والمشاركة الواسعة للصقارين والتميز الذي حققته المسابقات في مختلف الأشواط، كما يشهد الموسم الرابع مواصلة نادي أبوظبي للصقارين ترجمة بصماته الجديدة التي لا تتوقف عند حد معين، إيماناً بدوره وأهدافه الساعية لتعزيز النجاحات وإثراء المسابقات بمزيد من الخطوات الداعمة والفاعلة لتقديم موسم استثنائي يؤكد مكانته ودوره في تحقيق الإضافة الجديدة والداعمة إلى مسيرة الرياضات التراثية.