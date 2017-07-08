رئيسا تونس وفلسطين يدعوان لتعزيز التعاون العربي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

ساسي جبيل (تونس)
شدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، ونظيره الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، واستقبل الرئيس التونسي في قصر قرطاج الرئيس الفلسطيني الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس، بدعوة من السبسي. وأقيمت بالمناسبة الليلة قبل الماضية مراسم استقبال رسمية على شرف الرئيس الفلسطيني تم خلالها عزف النشيدين الرسميين للبلدين واستعراض تشكيلات من الجيوش الثلاثة.
وأجرى الرئيس قايد السبسي جلسة على انفراد مع الرئيس الفلسطيني تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين تطرقت بالخصوص إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والمساعي المبذولة خاصة من الجانب الأميركي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى استعراض مسيرة التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات لاسيما في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجانب الفلسطيني.
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أعرب الرئيس الفلسطيني عن بالغ شكره وامتنانه لتونس على مواقفها التاريخية المشرفة والأصيلة والمساندة للقضية الفلسطينية مذكّرا باحتضان بلادنا للقيادة الفلسطينية منذ خروجها من لبنان سنة 1982 إضافة إلى مواقفها الثابتة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. كما شدد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتكثيف نسق تبادل الزيارات بين المسؤولين وأكد على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية الفلسطينية برام الله قبل موفى السنة الحالية.
أكدّ الرئيس محمود عباس على أهميّة وحدة الصف الفلسطيني والعمل على إتمام مسار المصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن. وفي ختام اللقاء تبادل الرئيسان الأوسمة، حيث منح السبسي أكبر وسام تونسي للرئيس الفلسطيني، ومن جانبه تولى الرئيس محمود عباس منح القلادة الكبرى لدولة فلسطين للسبسي.