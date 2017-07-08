نجاة قائد اللواء 83 من محاولة اغتيال في الضالع



تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017 عدن (الاتحاد) نجا قائد اللواء 83 مدفعية العميد عبدالله مزاحم، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون أثناء مرور موكبه في منطقة نقيل الشيم شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد. وأفاد مصدر عسكري باللواء لـ«الاتحاد» أن مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة العميد مزاحم أثناء توجهه إلى مدينة قعطبة شمال الضالع لتفقد الجبهات القتالية ضد الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن اشتباكات محدودة اندلعت مع المهاجمين وأسفرت عن ضبط 3 منهم وفرار الباقين. وأضاف المصدر أن قائد اللواء لم يصب بأي أذى مع مرافقيه في تعرض أحد الأطقم إلى إعطاب جراء الاشتباكات التي اندلعت مع المهاجمين، مضيفاً أن تحقيقات جارية مع العناصر المضبوطة التي شاركت في الهجوم لمعرفة الجهات التي تقف وراء الحادثة.