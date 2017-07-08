سفينة مساعدات إماراتية تحمل 14 ألف طن مواد غذائية تصل المكلا

المكلا (وام)

وصلت سفينة مساعدات إنسانية إماراتية، أمس، إلى ميناء المكلا اليمني، وعلى متنها 14 ألف طن من المواد الإغاثية المتنوعة، المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الأوضاع الإنسانية بمحافظة حضرموت.

وقال عبد الله المسافري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت: «إن هذه الشحنة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تنفذه دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإغاثية»، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمواطنين اليمنيين خلال الأزمة التي تمر بها بلادهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات الأشقاء في اليمن من المساعدات الإغاثية والتنموية لدعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأكد حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفرقها بالمحافظات اليمنية، على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها من الأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيراً إلى أن هذه الشحنة من المساعدات من شأنها أن تدعم بشكل كبير الجهود الإغاثية التي تبذلها الهيئة للحد من تفاقم المعاناة الإنسانية على الساحة اليمنية. وقد عبر عدد من الأهالي عن تقديرهم للجهود الإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات بشكل مستمر لإيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.

وكانت سفينة شحن إماراتية قد وصلت إلى ميناء المكلا مطلع الشهر الماضي، حاملة على متنها حافلات مقدمة من الهيئة، لدعم قطاعات مختلفة في عدد من المحافظات اليمنية المحررة.