قوات التحالف تعترض صاروخاً بالستياً فوق مأرب

عقيل الحلالي (صنعاء)

اعترضت قوات الدفاع الجوي، التابعة للتحالف العربي في اليمن، أمس، صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات الانقلابية باتجاه مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في شرق البلاد. وتمت عملية الاعتراض على بعد كيلومترات عدة غربي المدينة.

ويحاول مسلحو الحوثي وصالح بشكل مستمر استهداف مأرب بالصواريخ البالستية، إضافة إلى محاولاتهم المتكررة استهداف الأراضي السعودية.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي، بغارات عدة شحنة أسلحة للميليشيات في جزيرة كمران، قبالة ميناء الصليف في الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، وفقاً لقناة «العربية» الإخبارية: «إن الأسلحة التي تم تدميرها كان قد تم تهريبها في زوارق صيد عبر البحر إلى مقر الميليشيات المخصص للتهريب في جزيرة كمران قبالة سواحل مدينة الحديدة».