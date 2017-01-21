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شهد سباق اليوم الثاني لاحتفالية كأس رئيس الدولة للقدرة

سلطان بن زايد: نعمل الأفضل للمحافظة على سلامة الخيل
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

الختم (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أننا نعمل الأفضل ونبذل الجهد من أجل المحافظة على سلامة وصحة الخيول، التي ستفضي بلا شك إلى الارتقاء برياضة القدرة، وأضاف سموه: النتائج الإيجابية التي حققها مشروع بروتوكول بوذيب على المستوى العالمي أحدثت صدى طيباً على مختلف الأوساط ذات الصلة برياضة الفروسية، وهذا أمر يسعدنا ويجعلنا نمضي قدماً في تطوير بنود البروتوكول بما يتوازى مع المستجدات التي تدخل على قوانين هذه الرياضة.

وشدد سموه على أهمية أن يظل هذا المشروع أولوية قصوى بالنسبة لنا، نظراً لما حققه من قبول لدى الجميع ممن يشاركون في سباقات بوذيب، ولتحقيقه أداءً وممارسات يسودها الطابع الإنساني في التعامل مع الجواد ككائن نبيل.

وقام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية في مرافق بوذيب رافقه خلالها الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، حيث التقى سموه سعيد سهيل اليبهوني، صاحب إسطبلات العين، وسعيد سالم بن حم، صاحب إسطبلات بن حم، وأعربا لسموه عن سعادتهما بالمشاركة في الاحتفالية، وهو ما يعتبرانه واجباً وطنياً، وأوضحا إعجابهما بما يطرحه بروتوكول بوذيب من بنود تحفظ سلامة وصحة خيل السباقات.

كما التقى سموه المدرب راشد سعيد الكمدة، صاحب إسطبلات الكمدة الذي وصف السباق بأنه (سباق فارس) موضحاً أن على كل فارس وفارسة واجباً يتمثل في إدراكه أهمية تحديد سرعة ومستوى الجواد، وأن يتقن فن التعامل مع الأنظمة والقوانين المرعية في السباقات محلياً ودولياً، وبخاصة تعليمات بروتوكول بوذيب، وشرح سموه رؤيته لتطوير مفهوم الفروسية، وأهمية أن يدرك الفرسان كيفية التحكم في المسارات الطبيعية التي تم التوجيه باستخدامها للمحافظة على سلامة الخيول وضمان لياقتها وعافيتها حتى اجتياز آخر مرحلة في السباق.

وشملت جولة سموه التفقدية لقاء مفوض الاتحاد الدولي الدكتور خالد أحمد الحسن من مملكة البحرين، الذي طمأن سموه عن سير جولات السباق التي تجري دون عوائق، مشيراً إلى أن المسارات الطبيعية المستخدمة حالياً في المنافسات، لا زال الفرسان بحاجة إلى تكيّف أكبر معها، وهو ما يحتاج إلى وقت إضافي، مقترحاً أن يتم استخدام هذه المسارات في أول 10 كيلومترات فقط، ثم المسارات الاعتيادية الممهدة، وفي رده على المقترح شدد سموه على أهمية الاستماع إلى الملاحظات والنقد بكل شفافية لأن ذلك يفيدنا في الواقع في مشروع التطوير والارتقاء برياضة القدرة وهي أولوية وهاجس كبير بالنسبة لنا بما ينسجم مع ريادة ومكانة الإمارات العالمية في هذه الرياضة العربية الأصيلة. ... المزيد
     
 

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