الاستقرار الاقتصادي اليمني يبدأ من شبوة

علي سالم (شبوة)
تعد محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، إحدى المحافظات النفطية، وترفد الاقتصاد اليمني بحوالي 25% من موازنته العامة، إذ تمتلك 5 قطاعات إنتاجية و11 قطاعاً استكشافياً و7 قطاعات مفتوحة، وتنتج من 3 قطاعات (عسيلان والعقلة وعياذ) ما يقارب 80 ألف برميل يومياً، ويعتبر حقل العقلة النفطي ثاني أكبر حقول النفط في اليمن.
نتيجة للحرب التي شنها الانقلابيون على الشعب اليمني، توقفت الشركات الأجنبية عن إنتاج وتصدير النفط وغادرت اليمن، ما عرض الاقتصاد للانهيار وكبد القطاع النفطي خسائر تقدّر بنحو مليار دولار، وحسب خبراء، فإن «النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، كما تمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي».
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وأكد في اجتماعاته مع ممثلي الشركات النفطية، ولوزارة النفط: «إن السياسات التي كانت متبعة أيام المخلوع صالح انتهت، والمقاولات تعطى لأبناء المحافظة بحسب شروط الشركات، وثم في إطار الإقليم، وعندنا رجال أعمال على مستوى الجزيرة العربية وليس الإقليم فقط، وعلى ذلك سيتم إعادة نشاط الشركات».
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