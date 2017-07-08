وادي السيليكون.. هل ينقذ «الديمقراطيين»؟

دانييل دبليو دريزنر*

فيما يتعلق بـ «صناعة الأفكار»، لاحظت أن المتنفذين الأثرياء في وادي السليكون، يميلون إلى التفكير في السياسة، بطريقة تختلف جد الاختلاف عن الطريقة التي يفكر بها معظم الناس.

يتبين هذا من خلال بعض المؤشرات، ومنها المسح الذي أجراه «جريج فيرينشتاين»، المحرر بموقع «فيرينشتاين واير»، وشمل أكثر من 100 من مؤسسي وادي السيلكون، بغرض تحديد الفجوة بين مواقفهم السياسية ومواقف الآخرين المنتمين إلى السواد الأعظم من الناس. وتبين من المسح أن احتمال رؤية النخبويين في وادي السيليكون للصراع السياسي كمشكلة عميقة الجذور، أقل بكثير من احتمال رؤيته كمجرد شفرة معيبة تحتاج إلى اختراق.

ويتبين من المسح أيضاً أن عدد الأفراد المؤسسين في وادي السيليكون الذين يعتقدون أنه ليس هناك صراع كامن بين المجموعات الرئيسة في المجتمع، يفوق عدد الأفراد العاديين الذين يتبنون هذا الرأي بثلاثة أضعاف، كما تبين أيضاً أن الكثير من المتنفذين الأثرياء يفضلون الحلول السياسية التي تلتف على الدولة الأميركية، بدلاً من بذل الجهد اللازم لإصلاح السياسات القائمة.

وهذه النقطة تحديداً تستحق الطرح مجدداً، لأن كلاً من «مارك بينكس» الشريك المؤسس لشركة «زينجا» لألعاب الإنترنت، و«ريد هوفمان» مؤسس شبكة «لينكد إن»، دشنا للتو موقعاً سياسياً أطلقا عليه اسم، «اكسب المستقبل» (WTF).. ويشرح الموقع الهدف منه في بيانه الافتتاحي على النحو التالي: «الموقع يبني أول لوبي شعبي يتولى فيه الأعضاء وضع الأجندة بأنفسهم. ونحن نبدأ بكود أخلاقي مؤيد للمجتمع، ومؤيد للكوكب، ومؤيد للأعمال».

كانطباع أولى من جانبي، أرى أن بيان المهمة الافتتاحي الذي نشره موقع WTF، وكذلك الأفكار المبدئية التي عبر عنها، قد نالا قدراً كبيراً من الازدراء والسخرية والتهكم، خصوصاً من قبل هؤلاء الذين يحتقرون الديمقراطيين النيوليبراليين.