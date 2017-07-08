«السيارات الطائرة».. فوتوغرافيا الخيال العلمي وتحولاته السوريالية!

نوف الموسى (دبي)
في صالة «ماد» غاليري، بمدينة دبي، تتحول قاعة الاحتفاء بالأعمال الفنية، إلى مختبر بحثي للفنون، يستمد من الخيال الإبداعي فوتوغرافيا للتصورات المستقبلية لشكل الحياة، ما يدعو مجدداً للحديث حول أهمية البنية الفنية ودورها في تعزيز ثقافة المنتج التنموي في الحياة اليومية للأفراد.
المصور الفوتوغرافي رينود ماريون، استثمر مختزنات الذاكرة والإدراك المتخيل في طفولته، في ما يتعلق برغبته بقيادة سيارة طائرة، لإنجاز أعماله الفنية التي استلهمها من نظريات الخيال العلمي في أفلام سينمائية، أو أعمال فنية لفنانين من مثل الآلات التحليق المستقبلية التي رسم معالمها الفنان الفرنسي Moebius. والساحر في التناول العلمي الفني في الأعمال المعروضة هو الاعتبارات المتعددة لمفهوم «الفن الميكانيكي»، والذي يضم الزمن والآلات الميكانيكية، في اشتغالاتها البصرية، وتجسيدها لـ «الزمن» كأيقونة فنية مدهشة. وجاءت حركة المصور رينود ماريون، في اللوحة الفوتوغرافية، ببانوراما من السريالية، في تطلعاتها اللامحدودة نحو البنية المادية للسيارات الكلاسيكية، التي استخدمت كعنصر رئيسي في مكون العمل الفني.
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تجربة المصور رينود ماريون، في معرض «السيارات الطائرة» الفني، تأكيد على أن الخيال العلمي مصدر مهم، لإثراء الثقافة بتفرعاتها المختلفة. وأن الإمكانية التنموية للثقافة في مجتمعاتنا المحلية، لا يمكن أن تقفز بمنتج داخلي، إلا عبر أفراد يستثمرون المحصلة العلمية في التماهي مع الثقافة بأبجديات الصورة والقصيدة والموسيقى والمسرح والرقص وغيرها، ما يطرح سؤالاً في مدى متانة محتوى الخيال العلمي، في الأدبيات الثقافية العربية، ومستوى تطويرها في الألفية الحديثة، وتحديداً للطفل.
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وبالنظر إلى مستوى الإنتاجات المحلية في مجال الخيال العلمي، فإنها متدنية، ولم تسجل حضوراً في موجة الكتابة الأدبية التي تصدرت أخيراً الساحة الثقافية في الإمارات. ومن بين أبرز المهتمين بالكتابة في الخيال العلمي، الكاتبة الإماراتية نورة النومان، عبر رواية «أجوان». ومن جهة أخرى، فإن من بين الجهات الجديدة الداعمة للمحتوى العلمي العربي، هو مركز محمد بن راشد للفضاء. إلا أن الاهتمام التفصيلي والموجه للخيال العلمي عبر عمل مؤسساتي، يظلّ في حاجة إلى تعميق مسؤول ومركَّز وتراكمي.