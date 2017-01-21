«سوناطراك» تحقق 32 كشفاً في 2016

الجزائر (د ب أ)
حققت شركة المحروقات سوناطراك المملوكة للدولة الجزائرية، 32 كشفاً نفطياً وغازياً في العام 2016 مقابل 22 في عام 2015.
ونقل تقرير المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية (مجموعة اكسفورد للأعمال) حول الجزائر لعام 2016، عن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، أمين معزوزي، قوله إن 70% من استثمارات الشركة موجهة للبحث واستكشاف وتطوير الحقول النفطية، وإن الشركة حققت 32 كشفا في عام 2016.
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وقال معزوزي، «سنلجأ إلى التمويل الذاتي لأجل إنجاز البرنامج الاستثماري، أما فيما يخص مشاريع البتروكيماويات فسوف ننجزها في إطار الشراكة». كما شدد على أن أحد المهام الرئيسة لسوناطراك تكمن في ضمان أمن الطاقة للسوق الوطنية مشيراً إلى أن الشركة قد التزمت تطوير ثلاث محطات لتكرير النفط في شمال البلاد.