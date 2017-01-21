«سوناطراك» تحقق 32 كشفاً في 2016

الجزائر (د ب أ)

حققت شركة المحروقات سوناطراك المملوكة للدولة الجزائرية، 32 كشفاً نفطياً وغازياً في العام 2016 مقابل 22 في عام 2015.

ونقل تقرير المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية (مجموعة اكسفورد للأعمال) حول الجزائر لعام 2016، عن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، أمين معزوزي، قوله إن 70% من استثمارات الشركة موجهة للبحث واستكشاف وتطوير الحقول النفطية، وإن الشركة حققت 32 كشفا في عام 2016.

وأوضح معزوزي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأنه علاوة على تجديد احتياطات البترول والغاز، توجه استثمارات سوناطراك لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول النفطية، وكذا التسويق والبحث عن أسواق جديدة. كما أكد إبقاء سوناطراك على برنامج استثماري «طموح» بأزيد من 70 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة لأجل زيادة احتياطاتها في الجزائر في الخارج، وضمان أمن الطاقة للبلد والحفاظ على سمعته كبلد مصدر للمحروقات الأولية «جدير بالثقة»، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال معزوزي، «سنلجأ إلى التمويل الذاتي لأجل إنجاز البرنامج الاستثماري، أما فيما يخص مشاريع البتروكيماويات فسوف ننجزها في إطار الشراكة». كما شدد على أن أحد المهام الرئيسة لسوناطراك تكمن في ضمان أمن الطاقة للسوق الوطنية مشيراً إلى أن الشركة قد التزمت تطوير ثلاث محطات لتكرير النفط في شمال البلاد.